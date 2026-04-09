愛犬もOK！全棟サウナ・露天風呂付ヴィラ「ソラトニワ熱海伊豆山 別邸」がオープン記念プラン販売｜2026年6月30日まで

株式会社リロバケーションズ愛犬と一緒に

“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）の2026年3月16日にオープンした全棟サウナ・露天風呂付ヴィラ「ソラトニワ熱海伊豆山 別邸（〒413-0002 静岡県熱海市伊豆山1173-534）」は、より多くのお客様に気軽にヴィラを体験いただけるよう、特別価格でのご宿泊が可能なオープン記念プランの販売を実施しております。

公式サイト：https://soratoniwa-atami.com/vettei

オープン記念プラン：https://x.gd/tTx8O

オープン記念プラン（ドッグ可）：https://x.gd/8vqnu

「ソラトニワ熱海伊豆山 別邸（VETTEI）」は全5棟の完全独立型プライベートヴィラです。全ての棟に100平方メートル のガーデンと温冷チラー付露天風呂・国内トップシェアを誇るサウナメーカーMETOS社プロデュースのサウナ、ととのいテラスを備えており、誰にも邪魔されない極上のリトリートステイが叶います。

お食事は元ミシュラン星付きホテルのシェフ監修によるビストロBBQメニューをご用意。赤えびのハーブバター焼きやアヒージョ、ポトフ、グリル料理などをセルフで仕上げるアウトドアスタイルでお楽しみいただけます。

なお、ヴィラは3棟がドッグフレンドリータイプで超小型～中型犬までご利用いただけますので、大切な家族である愛犬とともにのびのびとお過ごしいただくことも可能です。

オープン記念プランは2026年6月30日までの販売ですので、春の行楽シーズンは木漏れ日の中サウナでととのい、大切な人たちと焚火を囲み語らう格別なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

ソラトニワ熱海伊豆山 別邸（VETTEI） 詳細

外観内観お食事イメージととのいテラス

客室数：全5棟（全室禁煙）うち3棟はドッグフレンドリー

広さ：室内50平方メートル （2F建て）+屋外約100平方メートル

定員数：5名

客室設備：120インチ対応プロジェクター＆スクリーン（スマートTV対応）／Bluetoothスピーカー／プライベートキッチン／冷蔵冷凍庫・食器・調理器具／書斎デスク／挽きたてドリップコーヒー／マシュマロ焼き／お夜食サービス／ReFaドライヤー／ReFaヘアアイロン

※3名様以上でご宿泊の場合は、ベッドマットでのご用意となります

※お部屋の露天風呂は温泉ではありません

■利用可能な本館施設 展望足湯付きロビーラウンジでのドリンク＆スナックサービス／温泉大浴場／高機能マッサージチェア／〆パフェBAR

公式サイト：https://soratoniwa-atami.com/vettei

オープン記念プラン

リビングベッドルームご夕食

１.プラン名：【別邸オープン記念】≪26年春新設≫露天風呂・サウナ・焚火テラス付きガーデンスイート＜夕朝食付／部屋食＞

価格：28,160円～（2名様1室ご利用時の1名様料金）

予約・詳細：https://x.gd/tTx8O

プライベートドッグラン

２.プラン名：【愛犬と泊まる別邸×オープン記念SALE】露天風呂・サウナ・ プライベートドッグラン付きガーデンスイート＜夕朝食付／部屋食＞

価格：29,040円～（2名様1室ご利用時の1名様料金）

予約・詳細：https://x.gd/8vqnu

※上記2プランともに会員登録（無料）でさらに5%OFF

【株式会社PROSPER／株式会社Plan・Do・See】

株式会社PROSPERと株式会社Plan・Do・Seeは、「日本を元気にする」をコンセプトに掲げた地域活性化ファンドを運営。ミシュランキーを獲得したおちあいろう(静岡県伊豆市)や青山グランドホテル(東京都港区)などを運営するPlan・Do・SeeとPROSPERがタッグを組み、ファンドを通じて資金を提供するだけでなく、リアルなバリューアップ支援を行い、観光業を含む地域の中小企業の成長に貢献しています。

【株式会社PROSPERとソラトニワ（旧ゆとりろ熱海）】

PROSPER・CAPITAL有限責任事業組合が運営する「PROSPER日本企業成長支援ファンド第一号投資事業有限責任組合」は、本ファンドが出資する特別目的会社を通じてリゾートホテル「旧ゆとりろ熱海（現ソラトニワ熱海伊豆山）」の運営にかかわる資産を2024年取得。

ソラトニワ熱海伊豆山｜概要

住所：〒413-0002 静岡県熱海市伊豆山1173-534

TEL：0570-055-666 部屋数：本館33室／ヴィラ5棟

館内設備：足湯カフェ、レストラン、大浴場、Bar

アクセス： JR熱海駅よりお車で約20分

公式サイト：https://soratoniwa-atami.com/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/soratoniwa_atami/

※一部画像はイメージです。実際の仕様とは異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」など、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/

公式Ｘ：https://x.com/Relo_hotels

公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！

□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9

TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971

□公式サイト：https://relovacations.com/

□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円

□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/

ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業

□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克

運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社リロバケーションズ

ファシリティマネジメントユニット

広報・デザイングループ 宮木

e-mail：rv.pr@relo.jp

公式サイト：https://relovacations.com/