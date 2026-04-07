MOSAIQUE、インド半導体エンジニア育成企業Eleviumと業務提携 ― 日本語教育×半導体技術で人材不足に対応

MOSAIQUE PVT LTD

インド・バンガロールを拠点に日本語教育・日本企業向け人材育成事業を展開するMOSAIQUE Pvt Ltd（代表：石田浩幸、以下「MOSAIQUE」）は、2026年4月3日、インドの半導体エンジニア育成企業であるElevium（本社：インド・バンガロール）と業務提携契約を締結いたしました。本提携により、Eleviumが育成した半導体エンジニアに対しMOSAIQUEが日本語研修（JLPT N2レベル）を提供し、日本の半導体産業における人材確保を支援してまいります。





■ 背景・課題日本の半導体産業は、TSMCの熊本工場進出やRapidusの北海道拠点設立など、国内外の大型投資が相次ぐ中、深刻な技術者不足に直面しています。経済産業省の試算によれば、2030年までに半導体分野で数万人規模の人材が不足するとされており、即戦力となる高度技術者の確保は国家的課題となっています。一方、インドは世界有数のエンジニア輩出国であり、半導体設計分野においてもバンガロールを中心に優秀な人材が数多く育成されています。しかし、日本語能力や日本のビジネス文化への理解が障壁となり、日本企業への就職機会は限定的でした。■ 業務提携の概要今回の業務提携では、Eleviumが有する半導体エンジニア育成プログラムと、MOSAIQUEが培ってきた日本語教育・日本企業向け人材紹介のノウハウを組み合わせ、日本の半導体産業が求める「技術力」と「日本語力」を兼ね備えた人材を育成・供給する体制を構築します。【Eleviumについて】Eleviumは、17年以上の実績を持つインドのVLSI・組み込み技術教育のパイオニアであるNanochipグループが運営する技術教育プラットフォームです。独自のLMS（学習管理システム）やクラウド接続型ラボ環境を備え、実践的な半導体エンジニア育成を行っています。ARM Global Academic Partner（南インド初）およびSynopsys EDAツールディストリビューターとしての地位を有し、業界標準の技術教育を提供しています。【MOSAIQUEの役割】MOSAIQUEは、Eleviumが育成した半導体エンジニアに対し、JLPT N2レベルまでの日本語教育および日本のビジネスマナー研修を実施します。MOSAIQUEはこれまでに約60名のインド人エンジニアを日本企業に配置した実績を有し、高い定着率を維持しています。【本提携のポイント】1. 半導体技術教育（Elevium）と日本語教育（MOSAIQUE）の一体型育成プログラムの構築2. JLPT N2レベルの日本語力を備えた半導体エンジニアの日本企業への紹介3. 日本の半導体産業における外国人高度技術者の受入促進への貢献■ 今後の展望MOSAIQUEとEleviumは、2026年度中に半導体エンジニアに限らず100名規模のエンジニアに対して日本語教育プログラムを提供することを目標としています。対象領域はVLSI設計、組み込みシステム、IoTなど半導体関連技術全般に拡大していく予定です。さらに、両社は共同で日本子会社の設立を予定しており、日本国内における受入体制の強化と、日本企業との直接的な連携の深化を図ります。■ 会社概要【MOSAIQUE Pvt Ltd】所在地：インド・バンガロール代表者：石田浩幸設 立：2020年6月事業内容：インド人エンジニアへの日本語教育、日本のビジネスマナー・文化研修、日本企業への人材紹介Website：https://indo.mosaique.link/【Elevium】所在地：インド・バンガロール代表者：HARI KRISHNAN PURAVANKARA事業内容：VLSI・組み込み技術を中心とした半導体エンジニア育成プラットフォームの運営Website：https://elevium.ai/

MOSAIQUE Pvt LtdとEleviumによる業務提携締結の様子（契約締結後）半導体人材育成に向けた協業開始に伴う契約署名の様子MOSAIQUE Pvt LtdとEleviumによる業務提携を記念した記念品の贈呈



■ 本件に関するお問い合わせ先

MOSAIQUE Pvt Ltd

担当：高橋駿 ／前川典子

E-mail：takahashi@mosaique.link / recruitment@mosaique.link

Website：https://indo.mosaique.link/

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/mosaique-pvt-ltd