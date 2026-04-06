【4月8日～10日・東1ホール ＜E5-6＞】営業・デジタルマーケティング Week 春にて、Studioを用いた制作事例を解説

フラー株式会社

フラー株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：山崎将司、以下「フラー」）は2026年4月8日～10日、Studio株式会社と共同で出展する営業・デジタルマーケティング Week 春（主催：RX Japan合同会社）のブースにて、ノーコードWeb制作プラットフォーム「Studio」を用いた制作事例について解説します。お客様の事業課題に応じたご提案もさせていただきます。



当日はデジタルマーケティング EXPO会場内 東1ホール ＜E5-6＞にてお待ちしております。

開催概要

会期：2026年4月8日（水）～10日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東 1～3、7、8ホール、西 1～4ホール

参加費：無料（事前申込制）

登録フォーム：https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1648866880315732-XHZ

イベント公式ページ：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/about/sales-marketingweek.html

ブース出展について

出展場所：デジタルマーケティング EXPO会場内 東1ホール ＜E5-6＞

出展内容：フラーのデジタルパートナー事業におけるさまざまな取り組み事例や、Studio社との連携による迅速なWeb構築、ノーコードWeb制作プラットフォーム「Studio」を活用してフラーが手掛けた最新デザイン制作実績などについてご紹介します。

セールスグループ長・三輪コメント

『デザイン』は単なる装飾ではなく、ビジネスの課題を解決するための強力な手段です。

今回の共同出展では、フラーの洗練されたデザインをStudioによって迅速に形にした、具体的な制作事例をご紹介しています。



私たちはWeb制作にとどまらず、モバイルアプリ開発や複雑なWebアプリケーションの構築まで、デジタル領域を全方位で支えるパートナーです。



当日は事例解説はもちろん、お客様の事業課題に応じた最適な技術選定やプロダクト戦略についても幅広くご提案させていただきます。

ぜひ、ブースへお気軽にお越しください。

フラーセールスグループ長・三輪昇平

フラーについて

フラーは「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」をミッションに掲げ、フラーが持ちうる全てのプロフェッショナル領域でアプリやウェブなどデジタルにかかわる支援を行う「デジタルパートナー事業」を積極的に展開しています。



新規・既存事業の戦略構築からプロダクト開発・グロースまで“ワンチーム”で伴走。「デジタル領域全般で頼られる存在」として顧客に寄り添い、課題解決や事業成長に貢献しています。



柏の葉本社と新潟本社の二本社体制で、それぞれの地方の特長を最大限に活かした経営により、中長期的な成長を目指しています。



会社名：フラー株式会社

所在地：

【柏の葉本社】千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地 PLAKA2 NINNO

代表者：代表取締役社長 山崎 将司

設立日：2011年11月15日

事業内容：デジタルパートナー事業

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：387A）

URL：https://www.fuller-inc.com/

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本件お問い合わせ先：広報担当・日影 pr@fuller.co.jp

