人気お笑いコンビ「ダイアン」ユースケが『コトダマン』×TVアニメ『呪術廻戦』死滅回游 前編コラボのWEB CMに登場！

株式会社MIXI

株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、スマホアプリのことばで闘う新感覚RPG「共闘ことばRPG コトダマン」（以下コトダマン）において、『コトダマン』×TVアニメ『呪術廻戦』死滅回游 前編コラボにあわせて、本日2026年4月6日（月）より人気お笑いコンビ「ダイアン」ユースケさんを起用したWEB CMを公開しました。

「どっちも編」TVアニメ『呪術廻戦』死滅回游 前編コラボ 記念 ダイアン・ユースケ https://youtu.be/BHgwMdT0zME

本WEBCMは、「ダイアン」ユースケさん扮する太秦の役者「岸大介」さんがあまりにモノを知らないため、出演者がユースケさんご本人へとバトンタッチするというストーリーのフィナーレとなる最新映像です。

TVアニメ『呪術廻戦』と『コトダマン』、どちらも楽しみたい少年が両者を一挙に楽しめるようになった喜びをエモーショナルに表現し、動画を視聴した方も思わず本コラボが楽しみになる仕上がりとなっています。太秦の役者「岸大介」からのバトンタッチに至るまでのストーリーと共にぜひご視聴ください。

さらに、コラボ期間中無料で30連挑戦できる「『呪術廻戦』第3期 -死滅回游 前編- 一撃コンプ召喚」が開催されます。同召喚で「虎杖悠仁vs乙骨憂太」を獲得するとTVアニメ『呪術廻戦』死滅回游 前編 コラボ召喚のキャラクターを一挙に獲得可能です。また、コラボ特設サイトから診断結果をシェアする事で参加できる「本日の総則勝手に追加診断！結果シェアキャンペーン」も開催。抽選で10名様に「コラボ特製ホワイトボード」をプレゼントいたします。

- 『コトダマン』公式サイト：https://kotodaman.jp- 『コトダマン』×TVアニメ『呪術廻戦』死滅回游 前編コラボ：https://xfl.ag/3G5rtP4開催期間：2026年4月6日（月）16：00頃 ～ 2026年4月24日（金） 11：59

■人気お笑いコンビ「ダイアン」ユースケさん出演！WEB CMを公開

ユースケさん演じるTVアニメ『呪術廻戦』と『コトダマン』の両方が大好きな少年。どちらも好きなのに両方を同時に楽しめないと悲しみに暮れていますが、本コラボの情報を知ることで一転。悲しみの涙が喜びの表情へと変わる情感豊かな表現でコラボへの期待感を表現しています。

『コトダマン』公式Xで展開された太秦の役者「岸大介」からユースケさんへとバトンが渡るストーリーと共に、本日公開された最新のプロモーション映像をぜひご視聴ください。

＜公開概要＞

▼本日公開の動画はこちら

「どっちも編」TVアニメ『呪術廻戦』死滅回游 前編コラボ 記念 ダイアン・ユースケ

https://youtu.be/BHgwMdT0zME

▼モノを知らない「岸大介」さんの動画はこちら

「依頼編」TVアニメ『呪術廻戦』死滅回游 前編コラボ 記念 岸大介がWEBCM出演

https://youtu.be/XoJvGzk0rik

「難航編」TVアニメ『呪術廻戦』死滅回游 前編コラボ 記念 岸大介がWEBCM出演

https://youtu.be/j0H_40F51_o

▼バトンタッチ告知が発表されたコトダマン公式アカウントはこちら

https://x.com/kotodaman_pr

■「ダイアン」 ユースケさんからのコメント

―― 今回、ユースケさんとしても、岸大介さんとしてもご出演されますが、お二人が一つの企画に同時に出演されることは過去にありましたか？

ユースケさん： いや、過去にはたぶんないと思いますね。初めてじゃないですか。今まではどちらかだけだったので、今回こうやってやらせていただけるのは新鮮ですねぇ。

―― 今回の映像の中で、ユースケさんとして特に注目してほしいポイントや、力を入れたところを教えてください。

ユースケさん： 「岸大介」もそうですが、特に「少年」役ですね。小学生独特の泣き方というか、そこをぜひ見ていただきたいなと。『コトダマン』と『呪術廻戦』のコラボを、僕なりの『泣きの演技』で精一杯盛り上げさせていただきました。映像のいたるところに僕の感情が溢れているので（笑）、ぜひ細部までチェックしてほしいです。

―― 実際に撮影を終えてみて、率直な感想や難しかったポイントはありますか？

ユースケさん： セットがすごく凝っていて、僕らが子供の頃に過ごした家のような懐かしい空気感があったんです。そのおかげで、自然と当時の子供のような気持ちでスッと役に入り込むことができました。

撮影自体は非常にスムーズでしたが、あえて苦労した点を挙げるなら悲しくて泣いている表情から喜びへの変化の表現ですね。前半はほぼ泣いているシーンばかりなのですが、物語の終盤で見せる嬉しさあふれる表情への変化を演じ分けさせていただきました。

―― 普段お忙しい中で今回の動画のように「あれもしたい、これもしたい」と葛藤することはありますか？

ユースケさん： ありますね。休みの日に「趣味のキャンプに行くか、それとも違うことをするか」とか、どっちにするか悩むことは結構あります。これからは合間合間に『コトダマン』をやりたいなと思います。

―― 最後に、ユーザーの皆様へメッセージをお願いします。

ユースケさん： 『コトダマン』やTVアニメ『呪術廻戦』のファンの方はもちろん、誰もがどこかクスッと笑えるような、非常にユーモアのあるCMになりました。今回のコラボと一緒に最新動画に至るまでのストーリー、そのすべてを丸ごと楽しんでいただければ幸いです。

■「『呪術廻戦』第3期 -死滅回游 前編- 一撃コンプ召喚」が登場！

コラボ召喚に新登場するキャラクター計8体が登場する無料で30連まで引ける召喚です。同召喚で「虎杖悠仁vs乙骨憂太」を獲得すると、「クリティカルボーナス召喚」が出現し、「クリティカルボーナス召喚」からは「虎杖悠仁vs乙骨憂太」を除くTVアニメ『呪術廻戦』死滅回游 前編召喚キャラクター計7体も獲得できます。

※「虎杖悠仁vs乙骨憂太」を獲得した際にコラボ召喚キャラ計7体が獲得できる「クリティカルボーナス召喚」が出現するのは「『呪術廻戦』第3期 -死滅回游 前編- 一撃コンプ召喚」で「虎杖悠仁vs乙骨憂太」を獲得した場合と、「[第3期-死滅回游 前編-]呪術廻戦チケット交換所」で「虎杖悠仁vs乙骨憂太」を交換した場合のみです。

「『呪術廻戦』第3期 -死滅回游 前編-召喚」で「虎杖悠仁vs乙骨憂太」を獲得した場合は「クリティカルボーナス召喚」は出現しません。詳細はお知らせをご確認ください。

＜開催期間＞

2026年4月6日（月）16：00頃～2026年4月24日（金）11：59

■診断結果シェアCP

キャンペーン名称：

『コトダマン』×TVアニメ『呪術廻戦』死滅回游 前編コラボ開催記念 本日の総則勝手に追加診断！結果シェアキャンペーン

開催期間：

2026年4月2日（木）12：00頃～2026年4月24日（金）11：59

参加方法：

1. コトダマン公式X(@kotodaman_pr)をフォロー

2.『コトダマン』×TVアニメ『呪術廻戦』死滅回游 前編コラボ特設サイトで「本日の総則勝手に追加診断！」をプレイ

3. 診断結果画面の「Xにシェアする」ボタンをタップして、結果をXに投稿

賞品・当選人数：

コラボ特製ホワイトボード・・・10名

キャンペーンの応募規約・参加条件・賞品などの詳細は、コトダマン公式お知らせをご確認ください。

※キャンペーンお知らせURL：https://xfl.ag/41sEsBc

■TVアニメ「呪術廻戦」

原作『呪術廻戦』（芥見下々・著）は「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載され、コミックスは全世界シリーズ累計発行部数1億5000万部（デジタル版含む）を突破している。2025年9月より原作・芥見下々、作画・岩崎優次による『呪術廻戦』の近未来スピンオフ『呪術廻戦≡（モジュロ）』が集英社「週刊少年ジャンプ」にて短期集中連載を実施。

2020年にTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。全世界で一大ムーブメントを巻き起こしたTVアニメ『呪術廻戦』待望の続編である第2期では、五条悟と夏油傑の高専時代の物語「懐玉・玉折」、第1期から続く時間軸の物語「渋谷事変」が描かれた。さらに2026年1月から第3期、羂索が糸を引く、呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」前編が放映された。

アニメ公式HP：https://jujutsukaisen.jp/

アニメ公式X：https://x.com/animejujutsu

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会



■共闘ことばRPG コトダマン< https://kotodaman.jp (https://kotodaman.jp)>

スマートフォンで遊べる「ことば」で闘う新感覚RPGです。文字の精霊「コトダマン」を組み合わせて「ことば」をつくり、ステージクリアを目指します。つくった「ことば」の長さや数で敵に与えるダメージが変化し、最大4人で協力しながら遊ぶマルチプレイでは、友だちや家族とワイワイ盛り上がりながら、それぞれの知識を出し合って「ことば」づくりを楽しむことが可能です。生き物、食べ物、地名、歴史上の人物から、流行のあの「ことば」まで、29万語以上に対応。「ことば」は日々追加しており、無限に楽しみが広がる、究極のことば遊びゲームです。2025年10月時点で、累計利用者数600万人を突破しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25121/table/792_1_889c39e18c06a2c4c65dfae8623ecd1f.jpg?v=202604061251 ]

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/ (https://mixi.co.jp/)>

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIおよびコトダマンの名称、これらに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。