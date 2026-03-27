全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、都営地下鉄沿線を巡る「ナゾトキ街歩きゲーム」の最新作『東京謎解きトラベル』を2026年4月16日(木)より開催いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/toeinazo/

都営地下鉄沿線を舞台にした初のナゾトキ街歩きゲーム『東京謎解きトラベル』は、謎を解きながら東京の街を巡る体験型イベントです。専用の謎解きキットと付属の「都営まるごときっぷ(1日乗車券)」を手に、参加者自身が地下鉄に乗ってさまざまな駅を巡りながら、駅やその周辺に散りばめられた謎を解き明かしていきます。

■「写真」と「風景」をテーマに、レンズ越しに東京の魅力を再発見する旅へ

本イベントのテーマは「写真」と「風景」。謎を解いて導かれた先で、目の前に広がる美しい景色を写真に収めながらゲームを進めます。ただ謎を解くだけでなく、その瞬間の感動を記録することで、東京の街巡りの思い出を形に残すことができる、新しい体験をお楽しみいただけます。

■3つのスタート駅から、自分に合った駅を選んでスタート

本イベントで最初に向かう場所は、浜町駅、都庁前駅、汐留駅の3つの駅の中から自由に選ぶことができます。謎解きキット内では、訪れるそれぞれの駅周辺の見どころやおすすめポイントを詳しく紹介。興味や気分に合わせて、自分だけの旅をデザインすることが可能です。

■段差を気にせず楽しめる「段差なしコース」もご用意

さらに、本イベントでは階段や段差を気にせず参加できる「段差なしコース」もご用意。謎解きキットに掲載されている2次元コードからWEBサイトにアクセスすることで、段差を避けたルートをいつでも確認できます。ベビーカーや車椅子をご利用の方はもちろん、小さなお子様連れのご家族や、ご移動に不安のある方にも安心してイベントをお楽しみいただけます。

本イベントでは、混雑を避け、スムーズにゲームを開始できるよう、謎解きキットの受取日時と引換場所を指定して購入できる予約販売を実施いたします。2026年4月16日(木)～6月30日(火)引換分の謎解きキットの予約販売は、少年探偵SCRAP団(FC)団員向けの先行販売を2026年3月28日(土)12:00より、一般販売を2026年4月4日(土)12:00より開始。予約販売で購入された謎解きキットは、購入時に指定いただいた日時に、関東のリアル脱出ゲーム各店舗、東京ミステリーサーカス、とえいろ、ジュンク堂書店、ブックファーストなどの店舗にてお受け取りいただけます。また、2026年4月16日(木)以降は、関東のリアル脱出ゲーム各店舗、東京ミステリーサーカスにて店頭販売およびオンライン販売(通販)を実施いたします。※販売店ごとに在庫状況は異なるため、完売の場合でも別の販売店でご購入いただける場合がございます。※予約販売が完売した場合でも、店頭にて若干数の販売を予定しております。確実にお受け取りいただくため、早めの予約購入をおすすめいたします。都営地下鉄で東京を巡りながら、謎と景色を楽しめる新しいナゾトキ街歩き『東京謎解きトラベル』に、ぜひご期待ください。

『東京謎解きトラベル』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/toeinazo/◼︎イントロダクション東京中を走る都営地下鉄。何気なく通り過ぎているその路線のそばには、まだあなたの知らない絶景が眠っています。今回ご用意したのは、そんな知られざる東京の一面をカメラとともに巡る謎解きの旅。さまざまな謎を解き明かし、導かれる先で待っているのは、今まで気づかなかった街の姿です。静かな水面に映る光。高く伸びるビルの間からのぞく夕焼け。ガラス越しにきらめく街の灯り。そのひとつひとつに足を運び、特別なフォトアルバムに記録していきましょう。心に深く刻まれる、新たな発見がきっとあるはずです。そしてこの旅の終着駅で待ち受けるのは、誰もが驚愕する究極の謎。あなたはすべてがつながる最後の答えにたどり着くことができるでしょうか。さあ、都営交通であなただけの特別な思い出を探しにいきましょう。◼︎プレイ形式・制限時間：なし・所要時間：5～6時間・人数制限：なし・持ち物：インターネットに接続可能なスマートフォン(通話、カメラ機能を使用します)◼︎開催期間2026年4月16日(木)～2026年9月30日(水)◼︎謎解きキット販売スケジュール＜予約販売＞・2026年4月16日(木)～6月30日(火)引換分少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2026年3月28日(土)12:00～4月3日(金)23:59一般販売：2026年4月4日(土)12:00～※2026年7月1日(水)以降の引換分の事前販売は、引換希望月の2ヶ月前の第1土曜日12:00より開始いたします。(例：7月分は5月2日(土) 12:00より販売開始)※2026年4月16日(木)以降は、一部店舗での店頭販売やオンライン販売(通販)も実施いたします。※販売スケジュールの詳細は特設サイトをご確認ください。◼︎謎解きキット料金3,200円(税込) (都営交通の1日乗車券「都営まるごときっぷ」付き)※謎解きの進行上、コンビニエンスストアでのネットプリント代(120円(税込))が別途必要となります。◼︎特典グッズ「オリジナルマルチケース」2人以上でご参加の方(1人1キット購入)に、おひとり様1つずつプレゼントいたします。

※画像はイメージです。※1会計で2つ以上ご購入の方に、ご購入点数分をお渡しします。※数量限定のため、なくなり次第終了となります。◼︎主催：SCRAP◼︎協力：東京都交通局／株式会社丸善ジュンク堂書店／株式会社ブックファースト／株式会社TAMARIBA／株式会社TOKYO TOWER／株式会社東京国際フォーラム◼︎企画制作：SCRAP

〈補足情報〉ナゾトキ街歩きゲームとは

「ナゾトキ街歩きゲーム」は看板を見たり、景色を楽しんだり、時にはお店に入ったりと、街を周遊しながら謎を解くイベントです。チーム人数や時間に制限がないため、好きな人数でゆっくりと謎解きができるのが特徴。謎解きと街歩きが融合しており、謎解きを楽しむと同時に街について知ることができるのも魅力のひとつ。これまでに下北沢や横浜、さらには名古屋や大阪など全国各地で開催。電車移動とセットになった『地下謎への招待状』シリーズなど、より広大なフィールドでの展開も。

※「ナゾトキ街歩きゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。

※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine