【開業20周年】青山 セントグレース大聖堂×はちみつビューティーブランド「HACCI」が贈る春の色彩が満ち溢れるコラボレーションメニューが登場！「HONEY Spring Collection」

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

ゲストハウスウエディングを全国で展開する株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）は、東京、表参道のシンボルとして位置する「青山 セントグレース大聖堂」内レストラン「St.GRACE Lounge & Dining」にて、2026年4月1日（水）～2026年6月12日（金）の期間中に、はちみつビューティーブランド「HACCI」（東京都港区南青山5-10-2、CEO：水谷仁美）とコラボレーションした『HONEY Spring Collection』を販売いたします。

今回のコラボレーションは、「はちみつを通じて世界中の人を笑顔にしたい」というHACCIの純粋な願いと

「人々がふれあい感動を分かち合える場所でありたい」というベストブライダルの想いが重なり、実現いたしました。

はちみつが彩る至福の美食体験を心ゆくまでお愉しみください。

◆「St.GRACE Lounge & Dining」公式ホームページ： https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-19923/

ピスタチオとベリーのクロワッサンブーケ ※写真はイメージ

『HONEY Spring Collection』は、はちみつビューティーブランド「HACCI」の高品質なはちみつを料理やスイーツに纏わせた、5つのスペシャリテが登場。

HONEY Spring Collection ※写真はイメージ

HACCIのギフト付のスペシャルメニューとして、春野菜にパッションフルーツの爽やかな酸味がアクセントを添えるオープンサンドをはじめ、ピスタチオとベリーの色鮮やかなデザートクロワッサンや、はちみつとオレンジの香りを閉じ込めナッツの食感をアクセントにしたビターショコラムースなど、シェフとパティシエの感性が光る品々をご用意しています。

さらに、アペタイザーにはトリュフ薫る生ハムとゴルゴンゾーラのタルトレットや、鴨肉とオレンジ、オリーブを合わせたピンチョスの贅沢な2種を揃え、各メニューの個性を引き立てる爽やかなドリンクと共に心華やぐひとときを演出いたします。

20年の時を刻む青山セントグレース大聖堂の春光に満ちた空間で、

この特別なコラボレーションメニューと共に贅沢なひとときをお過ごしください。

■『HONEY Spring collection』 MENU

【メニュー】 ※食材の仕入れ状況により、 一部内容が変更となる可能性がございます。

※価格は全て消費税・サービス料15％込

※コース料理・オプションメニューは要予約

※ギフトは数量限定の為、無くなり次第終了となります。

■ HACCIハニーコラーゲン付オープンサンド 2,700円

※予約優先制 当日席もございます

生ハムと春野菜のライ麦ブレッド パッションの香り／季節のポタージュ／フライドポテト／ローズマリー塩 ／カフェ1杯付

生ハムと春野菜のライ麦ブレット パッションの香りハニーコラーゲン

■ HACCIはちみつ洗顔石けん トラベルサイズ 5g付クロワッサンデザート 2,700円

※予約優先制 当日席もございます

ピスタチオとベリーのクロワッサンブーケ／カフェ1杯付

ピスタチオとベリーのクロワッサンブーケHACCIはちみつ洗顔石けん トラベルサイズ 5g

■シートマスク付 HACCIコース料理 5,800円～

メニュー例：

・前菜：真鯛と春野菜のグラスオードブル “神の海老”のシトラスマリネ添え

・スープ：燻製ベーコンとキャベツのクリームスープ

・魚料理：鰆のポワレ 新玉葱と生姜のラヴィゴット ペルノ風味の魚介ソースと共に

・肉料理：豚フィレ肉のコンフィ ハーブの香り 新人参のピューレとマスタードソース

・デザート：HACCIはちみつを使用したビターショコラのムース 塩ミルクアイス添え

・コーヒーor紅茶

・HACCIドリンク付

（ハニー・ブルーム・ソーダ／アカシア・ティー・フィズ ※2種から1種を選択いただけます）

※肉料理とデザートには、仕上げのはちみつをスタッフよりおかけいたします。

HACCIコース料理シートマスク

■アペタイザー&ドリンク 1,500円

・ハチミツと生ハム トリュフ ゴルゴンゾーラのタルトレット ／ カルヴェ ミュールミュール ド ロゼ

・ハチミツと鴨 オレンジのピンチョス ／ パッションのアクセント デロード プラン

アペタイザー＆ドリンク

■HACCIドリンク 1,300円

ハニー・ブルーム・ソーダ／アカシア・ティー・フィズ

HACCIドリンク

※写真は全てイメージ

■『 St.GRACE Lounge & Dining 』 店舗概要

【営業時間】ランチ・カフェ：12:00～17:00（L.O16:00）

ディナー：17:00～22:00（L.O21:00）

【住所】〒107-0061 東京都港区北青山3丁目15-5 ポルトフィーノ1階

【アクセス】銀座線・千代田線・半蔵門線 表参道駅A1出口 徒歩約3分

【定休日】不定休

【電話番号】03-6696-4175

【公式ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-19923/

【青山 セントグレース大聖堂20年の軌跡】

青山 セントグレース大聖堂は、2006年の誕生以来、表参道のランドマークとしてたくさんの幸せの物語を紡いできました。

都心の喧騒を忘れさせるゴシック様式の建築美は、この街の象徴として皆さまに愛されています。

開業20周年の節目を迎え、青山 セントグレース大聖堂は、日常に寄り添う上質なホスピタリティをさらに深めるべく、新たなレストラン「St. GRACE Lounge & Dining」をオープンいたしました。

これまでの感謝を胸に、伝統と新たな感性を共鳴させ、訪れるすべての方の人生に、

色褪せることのない思い出を作っていただける場所でありたいと願っています。

HACCIについて

みつばちと一緒に、世界中で笑顔を咲かせたい。

HACCIは、大正元年創業の老舗養蜂園「水谷養蜂園」の長女として生まれた水谷仁美が、古くから伝わるはちみつの神秘的な恵みを現代女性に役立て、笑顔になってもらいたいと始めたブランド。

HACCIの商品はそのすべてにおいて、はちみちが持つ美容面での効能にポイントを置き、高品質なはちみつをたっぷりと贅沢に使用しています。

はちみつがもたらしてくれる幸せな気持ちを、世界中の女性たちと分かち合うために。

HACCIの商品は、まず水谷仁美自身が心から楽しいと感じられること、幸せだと思えることを、ひとつひとつ大切に時間をかけて開発されています。

ひとりの女性として“喜び”や“遊び心”から生まれ、発信されるHACCIは、今を生きる多くの女性たちに共感を得ています。

【お問い合わせ先】 0120-1912-83

【公式ホームページ】 https://hacci1912.com

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/hacci_official/

【公式X】 https://x.com/hacciofficial