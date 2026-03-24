【開催レポート】「wedding march 2026」を水戸にて開催。ウエディングの力で地域課題に挑み、2つめの「ギネス世界記録(TM)」を達成！

株式会社ウエディングパーク

株式会社ウエディングパーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：日紫喜 誠吾）は、2026年3月22日（日）に茨城県水戸市にて、地域共創型イベント「wedding march ー まちを、もっと幸せにしよう。（以下、wedding march 2026）」を水戸市後援のもと開催。イベント内で、ギネス世界記録(TM)（「Longest line of cake slices（最も長いケーキスライスの列）」）に挑戦した結果、無事に達成したことをお知らせいたします。当日は500人以上の方がイベントを体験し、「まちの結婚式」として水戸在住のカップルをお祝いいたしました。2026年3月14日（土）の浜松開催と合わせて、体験者数の総数は1,382人となりました。

■ wedding march 2026とは

「wedding march 2026」は、当社の経営理念「結婚を、もっと幸せにしよう。」を社会実装するイベントです。 今年のテーマは、「祝福のシェア（共有体験）」。限られた方のみが体験する結婚式をまち全体へ開かれた「パブリックな場」で実施し、希薄化するコミュニティのつながり再構築や、地域課題の解決および魅力の再発見に貢献する目的で開催いたしました 。

■ ギネス世界記録(TM)」への挑戦：茨城の名産品「ピーマン」を使ったケーキを「祝福の象徴」へ

本イベントでは、地域の食文化に着目をして企画いたしました。茨城県は、都道府県別のピーマン生産量が全国1位*1である一方で、ピーマンは子どもが苦手な野菜の代表格として知られています。こうした背景を踏まえ、ピーマンを使用した「ピーマンのパウンドケーキ！」を本イベントオリジナルで製作。ウエディングの力で地域課題のひとつであるピーマンを「世界一の祝福」へと変換させるべく、「ピーマンのパウンドケーキ！」を世界一長く並べる「Longest line of cake slices（最も長いケーキスライスの列）」の「ギネス世界記録(TM)」へ挑戦。当日は、合計2,074個のパウンドケーキを並べ、「ギネス世界記録(TM)」を達成いたしました。

認定内容

■ 開催レポート：「wedding march 2026」in水戸

ギネス世界記録公式認定員より公式認定証を受け取る様子[表: https://prtimes.jp/data/corp/19494/table/458_1_72a560bd807aa113b165f6862a1370fa.jpg?v=202603240251 ]

当日は「ギネス世界記録(TM)」への挑戦のみならず、「まちの結婚式」や「まちの引き出物抽選会」、地元の学生・団体による「祝福ステージ」など、大人も子どもも誰でも楽しめるプログラムにて構成。体験者数は500人を超え、訪れた人々の笑顔が溢れるイベントとなりました。

1．まちの人から祝福「ウエディングロード」

「まちの結婚式」入場シーン地元のお子様からカップルへサプライズプレゼント

茨城県水戸市で結婚式場を運営する株式会社アトラクティブと共創し、M-SPOにて「まちの結婚式」を開催。水戸市在住のカップルを、その場に集まったまちの皆さんでお祝いするという、祝福のシェア（共有体験）を行いました。ギネス世界記録(TM)を達成した「ピーマンのパウンドケーキ！」を使ったファーストバイトや、カップルへのサプライズプレゼントとして、当日集まった参加者で作り上げたウエディングボードの贈呈などを行いました。

2． wedding marchオリジナル「まちの引き出物」

「まちの引き出物」抽選会に参加するお子様抽選で当たったまちの特産物

結婚式の引き出物になぞらえ、wedding marchに参加してくれたすべての方へ、地域の特産品などが当たる「まちの引き出物抽選会」を実施しました。

「まちの引き出物」景品：

・今日が薫るビール（木内酒造株式会社）

・祝福の水戸茶（株式会社牧之原）

・春に咲く梅色ケースセット（西ノ内紙 紙のさと）

・1年中幸せ！水戸芸術館年間パス（水戸芸術館）

・エヴァーチェックガーベラ（花の店サトー）

3．地元の学生・団体による「祝福ステージ」

素敵な歌声とパフォーマンスで会場を盛り上げる「水戸ピッコロ少年少女合唱団」

「水戸ピッコロ少年少女合唱団」によるパフォーマンスでまちが一体となり、wedding march 2026を盛り上げました。

4．「キッチンカー」の出店や「ゲリラパフォーマンス」

イベントを盛り上げる大道芸マジックに夢中になる子どもたちの様子

ドリンク販売のキッチンカーや、大道芸（マジックやバルーンアートなど）によるゲリラパフォーマンスなども行われ、子どもから大人まで楽しめる時間となりました。

＜関連リンク＞

・3/14（土）開催「wedding march in 浜松」イベントレポート

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000457.000019494.html

・「wedding march2026」イベント概要

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000454.000019494.html





*1：出典｜茨城県庁公式サイト

https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/tokei/fukyu/tokei/sugata/jiman/index.html

■ 株式会社ウエディングパークについて

当社は、「結婚を、もっと幸せにしよう。」という経営理念のもと、ビジョンに「21世紀を代表するブライダル会社を創る」を掲げ、1999年の創業以来20年以上「デジタル×ウエディング」で事業を展開しています。2004年に日本で初めて結婚式場のクチコミ情報サイト「Wedding Park」をスタート。現在は5つの専門メディアをはじめ、デジタルマーケティングやDXの支援などを行っています。2021年からはデザイン経営にも取り組み、技術とデザインの力で結婚するおふたりやウエディング業界を全面支援し、結婚に関わる全ての人の多様な幸せを叶えられるよう邁進しています。

所在地：東京都港区南青山3丁目 11-13 新青山東急ビル6F

設立：1999年9月

資本金：2億3198万円

代表者：代表取締役社長 日紫喜誠吾

事業内容：ウエディング情報サービス事業

コーポレートサイト：https://www.weddingpark.co.jp

＜運営メディア＞

■結婚準備クチコミ情報サイト「Wedding Park（ウエディングパーク）」

https://www.weddingpark.net

■海外・リゾートウエディングのクチコミ情報サイト「Wedding Park海外」

https://foreign.weddingpark.net

■フォトウエディング・前撮りのクチコミ情報サイト「Photorait（フォトレイト）」

https://www.photorait.net

■婚約・結婚指輪のクチコミ情報サイト「Ringraph（リングラフ）」

https://ringraph.weddingpark.net

■結婚の“今”と“未来”を考えるメディア「結婚あした研究所 by Wedding Park」

https://kekkon-ashita.weddingpark.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウエディングパーク

広報担当 宮崎 / 飛田 / 西村

pr_wp@weddingpark.co.jp

以上