博展、教育や地域を体験デザインで豊かに耕す、クリエイティブ・コレクティブ「HAKUTEN | Studioコー」を設立。





















2025年12月の初開催では新木場・辰巳エリアの企業や工場など8会場とJR高架下に展開し、3日間で延べ3,000人以上が来場。街・産業・来訪者が交わる、新しい地域の可能性を示す場となりました。Studioコーは本プロジェクトの構想から実装までを横断し、各企業との対話を通じた全体の企画構成、展示ディレクション、会場構成、周遊体験の設計まで一貫して担いました。個々の企業や素材の魅力を引き出しながら、それらを街全体の体験として再編集することで、新木場という場そのものをひらく役割を果たしました。【Studio コーメンバー】Creative Director / 中里 洋介 / Yosuke Nakazato1987年横浜生まれ、東京芸術大学 先端芸術表現専攻 修了。その後、東京芸術大学大学院の助手勤務を経て2018年から博展に入社。体験デザインを中心としたクリエイティブディレクターとして活動。その他、端材をメインとして作品づくりを行うPalabとしても活動。Designer / 中榮康二 / Koji Nakae立命館大学理工学部建築都市デザイン学科卒業、同大学院修士課程修了。インスタレーション、空間デザイン、プロダクトなどを手がける。一級建築士。Designer / 藤原慧茉 / Ema Fujiwara1996年兵庫県出身、武蔵野美術大学 空間演出デザイン学科修了2019年 空間デザイナーとして博展に入社。ウィンドウディスプレイから常設空間まで幅広くデザインを担当。Production Director / 新宮海生 / Kaiki Shingu1996年北海道生まれ、北海道教育大学岩見沢校でアートプロジェクトを専攻し、2019年に博展へ入社。制作職として、主にtoCイベントやウィンドウディスプレイなど一癖ある案件を多く担当。ものづくりをベースに、地域や人とのつながりを考える。Planner / 真崎大輔 / Daisuke Masaki1988年東京生まれ、武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科 修了。その後、2012年から博展に入社。プランナーとしてB2Cブランドを中心に、年間イベントプロモーションの設計を行う。現在では、地域事業にも領域を拡張し、体験デザインや事業プランニングを担当している。Planner / 矢島 大 / Masaru Yajima1982年長野県生まれ、グラフィックデザイナー、アートディレクターを経て、2020年博展入社。中部・西日本エリアを中心にtoB、toC問わずマーケティング戦略からプロモーションまで一貫したコミュニケーション設計を行う。近年は自治体や教育機関との連携も深めている。▼ 株式会社 博展代表者：代表取締役 会長執行役員 CEO 田口 徳久、代表取締役 社長執行役員 COO 原田 淳所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目１番１号 東京スクエアガーデン20F設立：1970年3月事業内容：パーパス「人と社会のコミュニケーションにココロを通わせ、未来へつなげる原動力をつくる。」のもと、多様な“体験”を統合的にデザインし、企業や団体のマーケティング課題の解決に貢献しています。▼公式サイトコーポレートサイト：https://www.hakuten.co.jpこれからの“体験”を考えるwebマガジン「THINK EXPERIENCE（TEX）」：https://www.hakuten.co.jp/tex▼公式SNSInstagram：@hakuten__ （https://www.instagram.com/hakuten__/）X：@HakutenCorp （https://x.com/HakutenCorp）facebook：@hakutencorp （https://www.facebook.com/hakutencorp）