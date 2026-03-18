“いちご農家の仕事に触れる一日”が育てた鉾田市への想い チイオシ鉾田市農業体験プロジェクト いちごの農業体験を実施

株式会社フューチャーリンクネットワーク

関係人口創出を推進する株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、以下FLN）は、茨城県鉾田市と連携し、「チイオシ鉾田市農業体験プロジェクト」として、2026年2月21日（土）に鉾田市の村田農園でいちごの農業体験プログラムを実施しました。

村田農園では一流レストランや国内航空会社のファーストクラスで採用実績のあるいちごを育てています。

本プログラムでは、いちごのパック詰め・箱詰め作業を体験。生産の現場に触れることで、「観光以上・定住未満」で地域と関わる関係人口の創出を目的とした取り組みです。

実施後には参加者3名へのインタビューを行い、体験を通じた地域との関係性の変化について話を聞きました。

1. 背景

鉾田市は、農林水産省が公表する市町村別農業産出額（野菜）において平成26年から令和5年の10年連続全国一位を誇る“日本でいちばん野菜をつくるまち”です。

豊かな農地と多様な作物に支えられた地域の魅力を、都市部の人々に継続的に伝えていくことは、観光振興はもちろん、関係人口の拡大にもつながります。

FLNは鉾田市と協働し、生産者と地域外の人々をつなぐ農業体験を継続的に展開してきました。

2025年からは本取り組みを「チイオシ～地域推し活プロジェクト～」として位置づけ、単発の観光体験ではなく、地域との継続的な関係づくりにつながる入口として体験型プログラムを企画しています。

本企画はその第七弾として実施したものです。

2. 実施内容（当日スケジュール）

本プログラムでは、村田農園で生産された高品質ないちごのパック詰め・箱詰め作業を中心に、商品としてお客様に届けるまでの仕事を体験しました。

参加者は、いちごの見た目や鮮度を保つための並べ方や梱包方法など、実際の出荷工程を現場で学びながら作業を体験。

また、農家直営の直売所カフェの見学を通して、生産だけでなく販売の現場にも触れました。

体験の合間には、村田農園の村田和寿さんから、農業への考え方や現場での判断、ともに働くスタッフとの向き合い方などについて直接話を聞く時間も設けられました。

「農業の敷居を下げるのではなく、憧れられる仕事でありたい」という村田さんのプロフェッショナルとしての想いに触れ、参加者にとって農業の仕事をより立体的に理解する機会となりました。

1日のスケジュール

9:00 集合

9:30～10:00 説明・準備

10:00～10:30 スタッフミーティングを見学

10:00～11:30 いちごの箱詰め体験

11:30～13:00 昼食（お弁当）

13:00～14:00 いちごの箱詰め体験、カフェ運営の見学

14:00～15:00 農場見学

15:00～16:00 いちごの試食・農家さんとの交流

16:00 解散

3. 参加者の声

今回の体験には3名が参加し、体験後にインタビューを実施しました。

参加者からは、農業の現場に直接触れることで「地域や生産者への理解が深まった」との感想が寄せられました。

中には、この体験をきっかけに村田農園のいちごのファンとなり、地元の販売店まで自ら足を運ぶようになったという方もいます。

また、将来的な移住を視野に入れ、地域の下見を兼ねてこうした体験に参加している方もいました。

農業体験のような直接的な関わりの機会が、地域との関係を育む入口になるということが、3人のインタビューからも改めて見えてきました。

本インタビューの内容は、Nativ.mediaにて記事として公開中です。ぜひご覧ください。

4. 今後について

記事はコチラ :https://nativ.media/104329/

「チイオシ鉾田市プロジェクト」は、農業体験を通じて関係人口を創出し、地域活性化につなげる取り組みとして実施してきました。

今年度の農業体験プログラムは、今回をもって一区切りとなります。

来年度以降については、今年度の取り組みで得られた知見を踏まえ、内容の充実を図りながら、参加者が“地域と関わり続ける入口”となる機会を広げていく予定です。

【関連情報】

“あの人に会いたい”が再訪を生む チイオシ鉾田市農業体験プロジェクト第五弾にんじんの収穫体験を実施しました

⇒https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000471.000058260.html

一流レストランも認めるいちごづくりの匠・村田農園（茨城県鉾田市）で「いちご収穫とカフェ運営」を体験

⇒https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000447.000058260.html

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社フューチャーリンクネットワーク

関係人口創出部

問い合わせフォーム：https://www.futurelink.co.jp/inquiry/

【会社概要】

社名：株式会社フューチャーリンクネットワーク

所在地：千葉県船橋市西船4-19-3 西船成島ビル

代表者：代表取締役 石井丈晴

事業内容：地域情報プラットフォーム「まいぷれ」の運営、関係人口創出事業の推進 ほか

URL：https://www.futurelink.co.jp