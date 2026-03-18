ChatGPT・Perplexity・GeminiへのAI引用を自動計測する国産SaaS「AIMention（AIメンション）」2026年4月1日サービスローンチ決定。先行リリース通知受付を開始。

アズ・マーケティング株式会社

アズ・マーケティング株式会社（所在地：埼玉県越谷市、代表取締役：菊地 真人）は、ChatGPT・Perplexity・GeminiなどのAIが自社サイトをどのキーワードでどのように引用しているかを自動計測・可視化する国産SaaS「AIMention（AIメンション）」を、2026年4月1日に正式リリースすることをお知らせいたします。本日より、リリース通知の事前登録受付を開始いたします。

▼リリース通知・事前登録はこちら https://www.aimention.jp/

検索エンジンからAIへ。Web集客の「見えない評価」が始まっている

ここ数年、情報収集の主役がGoogleなどの検索エンジンからChatGPT・Perplexity・GeminiといったAI検索へと急速にシフトしています。ユーザーがAIに質問し、AIが特定のサービスや企業を「回答」として提示する時代において、AIの回答内で自社がどのように言及（メンション）されているかが、新たなWeb集客戦略の鍵となりつつあります。

しかし現状では、こうしたAI内でのブランドのマインドシェア（AIに認知・引用される度合い）を計測・把握する手段がありません。

「自社サイトがAIに引用されているのか、されていないのか、確認できない」 「AEO/LLMO対策を実施しても、その効果測定ができない」 「競合と比べて自社のAI引用率がどの程度なのか、比較する指標がない」

こうした課題を解決するために開発されたのが、AIMentionです。

AIMentionとは

AIMention（AIメンション）は、登録したキーワードに紐づく質問文をChatGPT・Perplexity・Geminiの各AIに自動送信し、回答の中に自社サイトのURL・社名・ブランド名などが含まれているかを自動判定・記録します。

引用状況を「指名＋URL引用」「指名のみ」「URL引用」「引用なし」の4パターンで分類し、ダッシュボードで継続的にトラッキングできます。AEO（Answer Engine Optimization／回答エンジン最適化）やLLMO（Large Language Model Optimization／生成AI最適化）対策の効果測定にご活用いただけます。

サービスの特徴

ダッシュボード画面■ 3大AIモデルへの引用状況を一括計測

ChatGPT・Perplexity・Geminiへの質問を一括実行し、モデルごとの引用傾向を横断比較。AIごとに引用されやすいコンテンツの傾向を把握できます。

■ 国産ならではの日本語解析精度と表記揺れ対応

海外産ツールでは精度が落ちやすい日本語での計測に特化。「アズ・マーケティング」「アズマーケティング」「AZ Marketing」など、ブランド名の表記揺れにも対応し、サイテーション（言及・引用）を漏れなく検知します。

■ カスタマージャーニーに沿った質問文をAIが自動生成

URLとサービス概要・ターゲット・競合情報を入力するだけで、「認知フェーズ」「検討フェーズ」「指名フェーズ」に沿った質問文（プロンプト）を自動生成。計測設計の専門知識がなくても、5分以内に計測をスタートできます。

■ 計測結果をCSV・PDFでレポート出力

計測結果はダッシュボードでの確認に加え、CSV・PDFでの出力にも対応。クライアントへの報告資料や社内共有に活用できます。

■ 業界最安値水準の料金設定

Freeプランは永久無料。有料プランも月額\4,980～と、海外ツールの1/4以下の価格で提供します。

料金プラン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/145899/table/6_1_84333579e82036843c822bfbad5c1339.jpg?v=202603181151 ]

※年額契約で15%オフ。Starter以上は計測結果の履歴保持・CSV/PDF出力に対応。

※登録サイト数、キーワード数無制限のエンタープライズ版についてはお問い合わせ(https://az-mark.jp/contact/)ください。

4月1日ローンチに向けた先行通知受付のご案内

AIMentionは2026年4月1日に正式リリースを予定しています。現在、ローンチ時に通知を受け取れるメールアドレスの事前登録を受け付けています。登録いただいた方には、サービス開始と同時にご案内をお送りいたします。

▼リリース通知・事前登録はこちら https://www.aimention.jp/

サービス概要

アズ・マーケティング株式会社について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/145899/table/6_2_770ffb5d296db725439f8ce336d2ccb8.jpg?v=202603181151 ]

「すべての企業に、マーケティングを」をミッションに2024年1月創業、同年7月に株式会社を設立。Web集客を中心としたデジタルマーケティング支援を、課題・セールスステップにあわせて提供。大手から中小、BtoB・C問わず100社以上の企業を支援してきたソリューション・ノウハウをもとに最適なサービスを提供します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/145899/table/6_3_33d0657fc2f2d3dcec270deb4e6bb57b.jpg?v=202603181151 ]