日本都市ファンド投資法人が保有する栃木県小山市の郊外型オープンモール「おやまゆうえんハーヴェストウォーク」に、人気グローバルティーカフェ「ゴンチャ(Gong cha)」が2026年3月18日(水)、ファッションブランド「WEGO」が4月17日(金)にオープンします。両ブランドとも小山市内初出店です。“SHOPPING IN THE PARK”をテーマとした開放的な空間に、新たな話題性と賑わいが加わります。

おやまゆうえんハーヴェストウォークでは、2025年にカルディ(KALDI)・ローカスト(LOCUST)・アエナ(AENA)・コカ(coca)・ミスタードーナツが相次いでオープンし、ショップの顔ぶれをさらに充実させてきました。今回の出店は、その流れをさらに加速させる取り組みとなります。

商圏内には高校や大学も立地しており、放課後や週末の立ち寄り先としての需要も見込まれます。今回の出店により、学生や若い世代の方々はもちろん、ご家族でも一日ゆっくり楽しめる施設を目指してまいります。





ゴンチャ グランドオープン＆WEGO新店舗オープン告知ビジュアル





■「ゴンチャ」について

3月18日(水)にオープンする台湾発のグローバルティーカフェブランド「ゴンチャ」は、上質な茶葉とカスタマイズできるドリンクで人気を集め、全国で店舗展開を進めています。小山市では待望の初出店となります。

なお、おやまゆうえんハーヴェストウォークでのオープン記念特典を以下のとおりご用意しております。





※「ゴンチャ」おやまゆうえんハーヴェストウォーク店 オープン記念特典：

3月18日(水)～3月22日(日)の5日間限定で、1,000円以上ご購入の方、各日先着20名様にゴンチャオリジナルキーホルダーをプレゼントします(モバイルオーダー対象外)。









■「WEGO」について

4月17日(金)には、トレンドファッションを提案する「WEGO」がオープン。若い世代を中心に支持を集めるブランドが小山市内に初登場します。トレンドアイテムに加え、アーティストとのコラボレーション企画なども展開し、多様なカルチャーを発信している点も特徴です。

なお、オープンに関する詳細は「WEGO」ホームページでご確認ください。









■春のNEW SHOPは今後も継続

本件は春のNEW SHOP第1弾となります。2026年4月以降も新店舗オープンおよび既存店のリニューアルを予定しており、詳細は順次発表いたします。地域に根ざしながら、幅広い世代に新しい楽しみを届ける商業施設として、今後もさらなる魅力向上に取り組んでまいります。









■おやまゆうえんハーヴェストウォーク施設概要

所在地 ：栃木県小山市喜沢1475

事業者 ：日本都市ファンド投資法人(資産運用会社：株式会社ＫＪＲマネジメント)

店舗数 ：約70店舗

営業時間 ：店舗により異なる

駐車台数 ：約2,000台

定休日 ：無し

主要テナント：ヨークベニマル、スーパービバホーム、ケーズデンキ、

スポーツデポ、ユニクロ、GU、無印良品など

沿革 ：1960年4月 ：「小山ゆうえんち」開園

2005年3月 ：「小山ゆうえんち」閉園

2007年3月 ：「おやまゆうえんハーヴェストウォーク」開業

2014年4月 ：リニューアル第1弾

2017年10月：リニューアル第2弾

2025年 ：新店オープン(カルディ(KALDI)・ローカスト(LOCUST)・

アエナ(AENA)・コカ(coca)・ミスタードーナツ)









■おやまゆうえんハーヴェストウォーク事業者概要

事業者 ：日本都市ファンド投資法人( https://www.jmf-reit.com )

保有資産 ：保有資産は日本全国に158物件、

約1兆3,241億円(2026年2月28日時点)。

主要物件 ：GYRE、mozoワンダーシティ、川崎ルフロン、ツイン21 など

資産運用会社名：株式会社ＫＪＲマネジメント( https://www.kjrm.co.jp )

概要 ：日本都市ファンド投資法人より資産運用業務を受託する

資産運用会社として2000年に設立。

現在、2つのJ-REITを運用しており、

運用資産残高はJ-REIT運用会社の中で最大級。

親会社は、世界有数の投資運用会社である

KKR(KKR & Co. Inc.(同社子会社を含む))。