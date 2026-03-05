LINEトーク履歴をどうしても復元したい場合の対処法【iPhone・Android別】
Tenorshare社が提供しているLINEデータ復元ソフト「UltData LINE Recovery」最新バージョンは3月5日（木）発表されました。今回のアップデートでは、iPhone登録バグを修復しました。
LINEは日常的なコミュニケーションツールとして多くのユーザーに利用されており、トーク履歴には重要な情報や思い出のメッセージが保存されています。しかし、機種変更や誤操作、アプリの再インストールなどが原因でトーク履歴が消えてしまうことがあります。
そのような状況で、LINEトーク履歴をどうしても復元したいと考えるユーザーも少なくありません。本記事では、iPhoneとAndroidそれぞれの環境において、LINEトーク履歴を復元するための具体的な方法と、バックアップがない場合の対処法について詳しく解説します。
Part1.LINEトーク履歴をどうしても復元したいときに確認すべきポイント
LINEトーク履歴を復元する前に、いくつか確認しておくべき重要なポイントがあります。
まず、LINEでは通常、トーク履歴はクラウドに自動保存されるわけではなく、ユーザーがバックアップを作成した場合にのみ保存されます。そのため、LINEトーク履歴をどうしても復元したい場合には、バックアップの有無を最初に確認することが重要です。主なバックアップ保存先は以下の通りです。
■iPhone→iCloud
■Android →Google Drive
これらのバックアップが存在する場合、比較的簡単にトーク履歴を復元することが可能です。
Part2.iPhoneでLINEトーク履歴をどうしても復元したい場合の方法
iPhoneユーザーがLINEトーク履歴を復元する場合、一般的にはiCloudバックアップを利用します。
1．iCloudバックアップから復元する手順
2．LINEアプリをアンインストール
3．App StoreからLINEを再インストール
4．電話番号またはApple IDでログイン
5．「トーク履歴を復元」を選択
iCloudにバックアップが保存されている場合、この方法で以前のトーク履歴を復元できます。ただし、バックアップ作成後のメッセージは復元されない可能性があるため注意が必要です。
Part3.AndroidでLINEトーク履歴をどうしても復元したい場合の方法
Android端末では、Google Driveを利用してLINEトーク履歴のバックアップと復元が行われます。
Google Driveバックアップから復元する手順
1．LINEアプリをアンインストール
2．Google Playから再インストール
3．電話番号でログイン
4．Google Driveバックアップからトーク履歴を復元
5．Google Driveにバックアップが保存されていれば、数分程度でトーク履歴の復元が完了します。
Part4.バックアップなしにLINEトーク履歴をどうしても復元したい場合の復元方法
バックアップが存在しない場合、通常のLINE機能だけではトーク履歴を復元することは困難です。しかし、スマートフォンの内部ストレージに残っているデータを解析することで、削除されたトーク履歴を復元できる可能性があります。
このような場合に役立つのが、LINEデータ復元専用ソフトです。例えば、UltData LINE Recovery は、LINEのトーク履歴や添付ファイルを復元するために設計されたツールであり、次のような機能を備えています。
