豪州No.1朝番組『Sunrise』による生中継





大阪・ミナミの中心地に位置する「道頓堀 屋台村 祭」(所在地：大阪市中央区、運営：Future Holdings)は、2026年2月13日、オーストラリアでNo.1の高視聴率を誇る朝の情報番組『Sunrise』(Seven Network)より生中継を受けました。

2024年10月のオープンから約1年4ヶ月、インバウンド観光客の間で急速に認知を広げてきた当施設が、ついに海外メディアの視線をとらえました。

今回の中継テーマは「道頓堀の夜景×屋台グルメを世界へ」。提灯が連なり道頓堀川の夜景と溶け合う当施設の景観と、日本ならではの屋台文化の魅力が、オーストラリア全土に向けて発信されました。









■ 『Sunrise』が『道頓堀 屋台村 祭』を選んだ明快な理由

道頓堀は、日本でも屈指のインバウンド激戦区です。訪日外国人を主なターゲットとした飲食・観光施設が軒を連ねるこのエリアで、「道頓堀 屋台村 祭」が他と一線を画すのは、外国人観光客だけでなく地元大阪の人々にも日常的に選ばれている点です。外国人向けに演出された“日本らしさ”ではなく、日本人が心から楽しめる屋台の空気感― それが海外の観光客にとっても本物の日本らしさとして映り、口コミやSNSを通じて自然に広がって行きました。

『Sunrise』が中継地にこの施設を選んだ背景には、そうした「作られていない人気」がありました。その空気感は、画面越しではなく、現地でこそより鮮明に感じていただけるはずです。









■ 2月6日、新店舗2店がオープン





新店舗オープン





中継に先立つ2月6日、施設内に新たに2店舗がオープンしました。





● まつり寿司

屋台スタイルではなく、落ち着いたカウンター形式で本格的な寿司を提供する店舗です。目の前には特設ステージが設けられており、毎週末には伝統芸のイベントを開催。食と日本文化を同時に体験できる空間を創出しています。





● TEBA TACO

本場アメリカ出身のスタッフが手がける、本格派タコス専門店。道頓堀エリアでは珍しい本格仕様のタコスを提供し、スパイスや素材にこだわったメニューが特徴です。





和の伝統文化と海外ストリートフードが自然に共存する― そんな多様性こそが、「道頓堀 屋台村 祭」が国内外から支持される、訪れるたびに新たな発見があり、何度でも足を運びたくなる空間となっている理由となっています。









■ 一年中“お祭り気分”を味わえる、道頓堀の新定番へ





道頓堀川を一望できる人気のテラス席





「道頓堀 屋台村 祭」は、“一年中お祭り気分を味わえる”をテーマにした屋台コンセプトのフードホールです。

現在8店舗が軒を連ね、定番の屋台グルメから創作系メニューまで幅広いラインナップを展開。入場無料で気軽に立ち寄れる点も、訪日外国人観光客と地元来街者の双方に"非日常感"を提供しています。

提灯や装飾で彩られた空間は、道頓堀の象徴的な夜景と相まって、フォトジェニックなスポットとして、今後さらなる人気拡大が見込まれる中、道頓堀を訪れる際にはぜひ一度、その"本物の屋台の空気"を体感してみてください。





各種SNS・公式HPではイベントや各店舗の情報を随時発信しています。

下記の関連リンクよりご参照下さい。





公式HP ： https://osaka-yataimura.com/

X ： https://x.com/Yataimura_d

Instagram： https://www.instagram.com/dotonbori.yataimura/

Facebook ： https://www.facebook.com/profile.php?id=61567039574081









■店舗概要

オープン日 ： 2024年10月23日

場所 ： 大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-7

入場料 ： 無料

提供メニュー料金： 400円～3,800円(税込)

営業時間 ： 16：00～23：30

定休日 ： 年中無休

アクセス ： 地下鉄御堂筋線「なんば駅」より徒歩5分

対応決済方法 ： 現金、各種クレジットカード

(Visa／Mastercard／JCB／AMERICAN EXPRESS など)、

電子マネー(交通系ICカード、PayPay、楽天ペイ、

LINE Pay など)、二次元コード決済対応。

※二次元コードは株式会社デンソーウェーブの

登録商標です。

電話番号 ： 06-6599-9147

メールアドレス ： info@osaka-yataimura.com









■運営会社

企業名 ：Future Holdings株式会社

代表者 ：加藤 岳志

所在地 ：〒556-0016

大阪府大阪市浪速区元町1-2-17 フクダ不動産なんばビル 10F

設立 ：2004年8月

事業内容：美容事業／飲食事業／健康事業／清掃事業