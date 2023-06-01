こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【マクドナルド】毎日おトクな1週間『トクニナルド』2月23日（月・祝）から7日間限定で日替わり「100円クーポン配信！堺雅人さん出演の新CMは2月20日（金）より放映開始
ナゲット・ポテト・シェイクなど、人気の商品が日替わりで続々登場！
日替わり「100円クーポン」は7日間限定！2月23日（月・祝）から3月1日（日）まで！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、2026年も引き続き年間を通して人気の商品を次々おトクにする『トクニナルド』キャンペーンでおトクをお届けしてまいります。そんな『トクニナルド』キャンペーンの2026年第1弾として、2月23日（月・祝）から7日間限定でマクドナルド公式アプリにて「チキンマックナゲット(R) 5ピース」や「マックフライポテト(R) Sサイズ」、「ホットアップルパイ」、「プレミアムローストコーヒー Sサイズ」など人気の商品を100円で楽しめるクーポンを、日替わりで配信します。さらに、俳優の堺雅人さんが『Mr. トクニナルド』となってマクドナルドのおいしさを次々におトクにする新CMを、2月20日（金）から放映いたします。
人気の商品を次々おトクにする『トクニナルド』キャンペーン、2026年の第一弾は、日頃マクドナルドの公式アプリをご利用いただいている2,700万人の皆さまに感謝の気持ちを込めて、公式アプリ限定で「チキンマックナゲット 5ピース」や「マックフライポテトSサイズ」、「ホットアップルパイ」、「プレミアムローストコーヒー Sサイズ」など、毎日違う人気商品をワンコインの100円でお楽しみいただける、日替わり「100円クーポン」を2月23日（月・祝）から3月1日（日）までの7日間限定で配信いたします。ぜひ、今だけのおトクな機会に、マクドナルド公式アプリをダウンロードのうえ、毎日おトクな1週間をお楽しみいただければと存じます。
※日替わりクーポンは毎日お一人2枚の配信となります。1枚につき1回しか使用できません。
1枚で購入できるのは1個までです。
さらに、2月20日（金）から新たに始まるTVCMでは、俳優の堺雅人さんが今年も真っ赤な衣装に身を包んだ『Mr. トクニナルド』となり、マクドナルドのおいしさを次々におトクにしてまいります。ぜひご注目ください。また、Xキャンペーンなど各種施策もご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
今年55周年を迎えるマクドナルドは、これからも気軽にご利用いただける身近なブランドとして、お客様一人ひとりに寄り添った、マクドナルドらしいおもてなしとワクワク感、そして利便性の高いサービスを、年間を通してお得感とともにお届けしてまいります。
