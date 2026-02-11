株式会社サヤは、インフラサウンド・マルチセンサー(Infrasound multi sensor)“ITS05”およびインフラサウンド騒音計(インフラサウンド騒音レベルメータ、Infrasound level meter)“ILM02”を発売します。いずれもポータブル型で電池駆動に対応、ライブ表示用液晶モニタを搭載します。当社はこれまで、ADXIII-INF01LE、ADXIII-INF04LE、INF03など超高精度インフラサウンドセンサー等を開発販売し、大学等との協力により、全国に実験的インフラサウンドセンサー敷設を進めてまいりました。今回発表するITS05、ILM02は、より簡単にインフラサウンド観測できるように設計され、コストも大幅に削減、お求めやすい価格設定となっております。


ITS05


ILM02



■それぞれの特徴

●ITS05特徴

広帯域(DC～30Hz)・高分解能(1mPa)のインフラサウンドセンサー。加速度計、GPSおよび、インフラサウンド津波検出システムを搭載し、プレート型地震に伴う巨大津波をセンシングします。


●ILM02特徴

これまでのインフラサウンドセンサーは文字通り、インフラサウンド波形を出力しているため、解析には専門的な知見が必要でした。ILM02は騒音計なので、直感的で分かりやすいデシベルでインフラサウンドの大小を表示します。



■商品概要

＜ITS05諸元＞

・測定レンジ： 1,000hPa±260hPa

・最小分解能： 1mPa(設計値)

・出力　　　： シリアル(RS232C UART)インターフェース

・サイズ　　： W101 x D151 x H40

・重量　　　： 370g

・価格　　　： 132,000円(税込)

・商品URL　 ： https://www.saya-net.com/products/its05.html


＜ILM02諸元＞

・測定音圧　　 ： 40dB～128dB

・周波数レンジ ： Z特性(0.07～280Hz) LOW(0.1～10Hz)

　　　　　　　　　HIGH(1-100Hz) G特性(20Hz)

・2種類の時定数： FAST：3sec / SLOW：15sec

・出力　　　　 ： アナログAC出力、アナログDC出力、シリアルポート(RS232C UART)

・サイズ　　　 ： W143 x D208 x H51

・重量　　　　 ： 589g

・価格　　　　 ： 143,000円(税込)

・商品URL　　　： https://www.saya-net.com/products/ilm02.html


＜共通諸元＞

・発売予定日：2026/2/20

・シリアルポートのデータ構造公開

・Windows版ロガーアプリ付属(FTP転送対応)

・電池駆動/ACアダプター駆動の2電源


ロガーソフト


1Hzと0.01Hzの波形



■会社概要

商号　　： 株式会社サヤ

代表者　： 代表取締役　横田 昭寛

所在地　： 〒273-0035　千葉県船橋市本中山4丁目1番2-206号

設立　　： 2000年2月

資本金　： 4,600万円

事業内容： 電子機器およびソフトウェア開発製造販売

URL　　 ： http://www.saya-audio.com/

　　　　　 http://www.saya-net.com/