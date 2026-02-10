人材育成・新卒採用支援の合同会社 社外人事部長(本社：神奈川県横浜市、代表：長谷川 満)、広報部内製化支援の株式会社AGENCY ONE(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：荒木 洋二)、SNS支援のMCK有限会社(本社：東京都杉並区、取締役社長 ：川崎 雅志)の3社は、2026年3月より「採用内製化支援サービス」の提供を開始します。主な対象は、人材不足と人材定着に課題を抱える、神奈川県および首都圏内の中小・中堅企業です。









◆なぜ今、採用の内製化が必要なのか

多くの中小・中堅企業では、採用に関して次のような課題が顕在化しています。





・採用広告や紹介に依存した採用が続いている

・SNSや広報に取り組んでも成果が積み上がらない

・採用が毎年ゼロからのやり直しになっている

・ミスマッチや早期離職が繰り返されている





その背景には、採用活動が「資産」として社内に残っていない、という構造的な問題があります。私たち3社が定義する「採用内製化」とは、専任担当者を雇用することや専門職を置くことではありません。

採用に関わる「資産」を社内に蓄積し、回し続ける仕組みをつくることと定義しています。









◆採用内製化を構成する三つの柱：情報資産の蓄積、関係資産の蓄積、制度資産の確立

採用において蓄積すべき「資産」は、情報資産、関係資産、制度資産の三つで構成されます。





採用において蓄積すべき「資産」





情報資産とは、ニュースルームなどの自社メディアに「事実・感情・意味付け」を伴った情報を蓄積することです。関係資産とは、未来から現在に至るステークホルダーをリストとして蓄積することです。蓄積したリスト(採用候補者など)との関係を継続的に育てます。制度資産とは、採用広報、選考・内定前後のコミュニケーション、入社後の育成・評価・人事制度を分断せず、一貫した思想と設計のもとで接続・仕組み化することです。

本サービスでは、採用広報や選考段階だけでなく、内定前後のコミュニケーションや志望度形成も重要な設計対象としています。「なぜ内定が保留されるのか」「なぜ本命になりきれないのか」ということが構造として整理されないまま、属人的に扱われがちです。その理由は、採用段階で提示した価値と、入社後の育成・評価のイメージが接続されていないことに起因します。内定前後を含めた一貫設計が決定的に重要です。採用は「入口」ではなく、人材マネジメント全体の起点です。









◆3社協業による役割分担：6カ月間で内製化の基盤を確立

本サービスは、3社の専門領域を連携させ、それぞれが次の役割を担います。





・AGENCY ONE ： 採用広報の思想設計、ニュースルーム構築、情報資産化

・MCK ： SNS・データベースを活用した未来の候補者との関係構築と 化リスト化

・社外人事部長 ： 内定前後から入社後に至る育成・評価・人事制度の設計と接続





3社の専門性を組み合わせることで、採用を「点」ではなく「循環する経営プロセス」として実装します。サービス料金は月額30万円(税別)。導入後6カ月間で内製化の基盤を確立します。支援内容は、ニュースルーム(ストック)とSNSなど(フロー)、および内定前後～入社後の設計支援を含みます。6カ月経過後も必要に応じて、サービスの提供を継続します。

3社は、本サービスの提供開始後1年間で10社、3年後には50社の獲得を目指します。2026年2月20日に神奈川中小企業センタービル13階で本サービスに関するセミナーを開催します。





本セミナーの詳細は次のリンク先に記載されています。

https://forms.gle/pfyzuJtjTvn7F1rU9









◆合同会社 社外人事部長について

・会社名 ： 合同会社 社外人事部長

・本社所在地 ： 神奈川県横浜市青葉区青葉台 1-13-1 青葉台郵便局 2F

・代表 ： 長谷川 満

・設立 ： 2009年6月

・資本金 ： 500,000円

・事業内容 ： 社外人事部長、人材育成・新卒採用支援など

・ウェブサイト： https://www.shagai-jinji.com/









◆株式会社AGENCY ONEについて

・会社名 ： 株式会社AGENCY ONE(エージェンシー・ワン)

・本社所在地 ： 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野 15-63

・代表取締役 ： 荒木 洋二

・設立 ： 2006年8月

・資本金 ： 20,000,000円

・事業内容 ： 広報部内製化支援、広報人材教育、実務支援など

・ニュースルーム： https://kohogene.newsrooms.net/









◆MCK有限会社について

・会社名 ： MCK有限会社

・本社所在地： 東京都杉並区荻窪 2-21-14 3F

・取締役社長： 川崎 雅志

・設立 ： 2005年10月

・資本金 ： 1,000,000円

・事業内容 ： SNSの運用支援、データベース・マーケティングなど