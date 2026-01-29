20年以上のキャリアと2,000人以上の不登校児童の親御さんから相談を受けたラン先生が教える「不登校の親のための実践ガイドブック！」

株式会社すばる舎（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：徳留慶太郎）は、『不登校なんて怖くない！ 親の心がすーっと軽くなる本』を1月22日に発売しました。

内容

小・中学校における不登校児童生徒数は、12年連続で増加し35万人を超えています。不登校の子どもの増加にともない、学校に行けない状況に戸惑いや不安を抱える家庭が少なくありません。「親子関係は悪くないはずなのに、なぜ？」と、悩みを抱える保護者の声も多く聞かれます。このたび弊社より、ラン著『不登校なんて怖くない！ 親の心がすーっと軽くなる本』（すばる舎）を刊行いたしました。本書は、親の不安や迷いに寄り添いながら、「まず親の心を軽くすることが、子どもを支える第一歩になる」という視点から、わが子と向き合うために親ができることを、具体的かつ実践的にまとめた一冊です。親としての心の整え方＝「あり方」と、聞く・話すための具体的なスキル＝「やり方」を両輪とし、傾聴や声かけの工夫など、家庭で取り入れやすい関わり方を紹介しています。なかなか人には相談できず、ひとりで悩んでいるあなたへ。ラン先生と一緒に、“ 不登校脱出”への道のりを、ここから見つけていきましょう。

目次

［はじめに］不登校脱出は「あり方」と「やり方」を間違えなければうまくいく！プロローグ なぜ不登校になるの？◇Part1 不登校脱出の基本的な知識 幸せになる不登校脱出をしよう◇Part2 不登校脱出への3つのステップ STEP1 子どもを受け止める STEP2 ようこそ！ 不登校アトラクションへ いざ進め！ 不登校脱出へ！ STEP3 希望ある未来へつなぐエピローグ 不登校は二刀流で脱出する［おわりに］最後に笑うのはあなた！

書籍概要

発行：株式会社すばる舎著者 ：ラン （らん）判型：四六判頁数：200ページISBN： 978-4-7991-1380-6Cコード：0037価格： 本体1,600円＋税

著者略歴

◆ラン（らん）元・不登校ママ／不登校コンサルタント・Ameba公式ブロガー。我が子の不登校をきっかけに、親として数えきれないほどの失敗と葛藤を味わいながら、娘と向き合う日々を過ごす。完全不登校脱出まで約５年かかった娘は、希望する大学へ進学し、現在は社会人としていきいきと働いている。自身の経験から学んだ心理学・メンタルトレーニング・傾聴スキルを体系化し、「不登校脱出オンライン講座」やブログ、インスタグラム、ラジオ出演などを通して全国の親御さんを支援。「言葉が胸にストンと落ちる」「救われた気持ちになる」と多くのママたちに支持され、“愛で子どもが動く”をテーマにした温かい指導に定評がある。前著『子どもが不登校になっちゃった！』（すばる舎、2022年２月）は、発売前からAmazon〈いじめ・不登校部門〉で第1位を獲得し、発売後も長期にわたり首位をキープしたロングヒット作。教育委員会後援の講演会をはじめ、東洋経済オンライン連載「私の人生を変えた不登校」など、さまざまなメディアで幅広く活躍している。