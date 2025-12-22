工業用コーティング及びライニングサービス市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月17に「工業用コーティング及びライニングサービス市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。工業用コーティング及びライニングサービスに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
工業用コーティング及びライニングサービス市場の概要
工業用コーティング及びライニングサービス 市場に関する当社の調査レポートによると、工業用コーティング及びライニングサービス 市場規模は 2035 年に約 USD 1,627 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 工業用コーティング及びライニングサービス 市場規模は約 USD 1,124 億米ドルとなっています。工業用コーティング及びライニングサービス に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、工業用コーティング及びライニングサービス市場のシェア拡大は、洋上風力発電プロジェクトの拡大が主な要因となっています。洋上風力発電は再生可能エネルギーインフラの重要な部分を占めています。国際再生可能エネルギー機関（IRENA）の報告によると、世界の洋上風力発電容量は2024年に約84ギガワット（GW）に達し、2030年には500ギガワットに達すると予測されています。海洋環境に設置されたタービンは、海水、湿度、機械的ストレスに常にさらされるため、腐食や材料劣化を抑制する工業用コーティング及びライニングサービスの需要が高まっています。
工業用コーティング及びライニングサービスに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/industrial-coatings-and-lining-service-market/590641967
工業用コーティング及びライニングサービスに関する市場調査によると、電気自動車の台数急増に伴い、市場シェアが拡大する見込みます。国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、2023年の世界の電気自動車販売台数は14百万台を超えました。電気自動車の普及拡大に伴い、EVバッテリー工場、充電ステーション、ギガファクトリーの数も増加しており、これらの施設は常に腐食性の高い化学物質や熱応力にさらされています。電気自動車の急速な増加は、安全性、耐久性、信頼性を維持するために、工業用コーティング及びライニングサービスへの需要を加速させています。
しかし、原材料価格の変動性の高まりは、世界市場の成長を阻害する主要な要因の一つとなっています。工業用塗料は、石油由来の樹脂、溶剤、金属由来の顔料に大きく依存しており、これらの材料は原油や商品市場の価格変動に非常に敏感です。これらの材料価格の上昇は収益性に影響を与え、長期的な計画策定を困難にするため、今後数年間は市場成長を抑制する要因となることが予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337667&id=bodyimage1】
工業用コーティング及びライニングサービス市場セグメンテーションの傾向分析
工業用コーティング及びライニングサービス市場セグメンテーションの傾向分析