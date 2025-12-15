¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
LYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤Ê¤é¡Ö¤ªÅ¹²Á³Ê¡×¤¬¤µ¤é¤Ë¤ª¥È¥¯¤Ë¡¡½ÐÁ°´Û¡ßLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î¿·ÆÃÅµ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬12·î15Æü¤è¤êÅÐ¾ì
¡Á ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¿©Âî¤Ë¤â¡£¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¨¤ëÆÃÅµ¡ª ¡Á
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò½ÐÁ°´Û¡Ê°Ê²¼¡¢½ÐÁ°´Û¡Ë¤Ï¡¢LINE¥ä¥Õ¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢LINE¥ä¥Õ¡¼¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë·î³ÛÀ©¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLYP¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ÐÁ°´Û¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö½ÐÁ°´Û¡×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÆÃÅµ¤ò¡¢2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªÅ¹²Á³Ê¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç»È¤¨¤ë³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¢¨1¤È¡¢Á÷ÎÁÈ¾³Û¢¨2¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬»È¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é·Þ¤¨¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤ÈË»¤·¤¤»þ´ü¤Ë¤âÊØÍø¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò½ÐÁ°´Û¡¡¹Êó
ÃæËÜ¡Ê080-3545-2539¡Ë
mail¡§pr@demae-can.co.jp
