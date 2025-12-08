こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本プロゴルフ選手権大会センコーグループカップ
滋賀県「蒲生ゴルフ俱楽部」にて５月開催決定
センコーグループホールディングス株式会社（本社：東京都江東区、社長：福田泰久、以下センコーGHD）が特別協賛する、公益社団法人日本プロゴルフ協会（本部：東京都港区、会長：明神正嗣、以下PGA）主催の「日本プロゴルフ選手権大会センコーグループカップ」について、２０２６年第９３回大会の開催日程が確定しましたのでお知らせいたします。
https://digitalpr.jp/table_img/2033/124206/124206_web_1.png
尚、センコーGHDでは、より多くのギャラリーの方々に来場していただき、トッププロのプレーを楽しんでいただけるよう、PGAと連携を取り、広報活動やホスピタリティ、ユーザーエクスペリエンスの向上に努めて参ります。
今回の大会を通じ、国内男子プロゴルファーの素晴らしいプレーを観戦していただき、感動を味わっていただくとともに、チャンピオンコースとして生まれ変わりました蒲生ゴルフ倶楽部を楽しんでいただく1週間になることを願っております。各メディアの皆様には、現地に足を運んでいただき、大会を盛り上げていただきますとともに、蒲生ゴルフ倶楽部を取材いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
【センコーグループ】
物流事業を中心に、商事・貿易事業、ライフサポート事業、ビジネスサポート事業、プロダクト事業の各分野で２００社を近い事業会社で構成し、人を育て人々の生活を支援する企業グループとして、成長を続けています。
センコーGHDは、創業１００周年となる２０１６年にゴルフ部を創部し、２０１９年には「企業対抗ゴルフ選手権」でのV４達成を機に数々の大会で好成績を残してきました。2021年に蒲生ＧＣをグループに迎え、２０２３年には、プロテスト合格を目指す女性ゴルファーを支援するため、女子ゴルフ部を創部しました。練習拠点を蒲生ＧＣに置き、寮を完備するなど、練習に専念できる環境を整え、2024年に徳永歩選手が見事プロテストに合格。創部２年目でプロゴルファーを輩出しています。今後も多くの女子プロゴルファーを輩出できるよう支援して参ります。
【蒲生ゴルフ倶楽部】
１９７７年１０月１０日に開場。富沢誠造氏の設計による２７ホールの林間コースで、関西を代表するコースのひとつです。過去には、１９８０年と１９８３年に日本女子プロゴルフ選手権を開催。１９８５年〜１９９３年の９年間は「宝インビテーショナルゴルフトーナメント」、１９８６年には「'８６日経カップ中村寅吉メモリアルトーナメント」、２０００年には「第２４回三菱自動車トーナメント」が開催されています。
（代表：中西由喜 住所：滋賀県蒲生郡日野町中山７２４番地１）
【公益社団法人日本プロゴルフ協会】
日本プロゴルフ協会（PGA）は１９５７年７月２７日、東西のプロゴルフ協会を統合して設立されたゴルフプロフェッショナルの団体です。１９８１年１月１４日に文部省（当時）の認可を得て社団法人化され、更に２０１３年５月１日に内閣府の認可を得て、公益社団法人に移行しています。
PGAには厳しい資格認定を受けた５千名を超えるゴルフプロフェッショナルが会員として登録されており、日本のゴルフ界のあらゆる分野で活躍しています。
日本プロゴルフ選手権大会、男子シニアトーナメントの開催以外に、ティーチングプロ資格認定制度を発足させ、ゴルフ指導者に育成にも取り組んでいます。さらに、PGAは公益社団法人としての責務を果たすべく、ゴルフが“生涯スポーツ”として誰にでも愛される“国民的スポーツ”となるよう、多方面に渡って積極的な取り組みを行っています。国内プロゴルフ界を代表するリーダーとして、公益事業として掲げた「ゴルフの正しい普及ならびにゴルフ分野のスポーツ振興及びゴルフを通じた社会貢献」を推進しています。
【日本プロゴルフ選手権】
１９２６年に始まった日本最古のメジャー大会。国内男子ツアー公式戦（メジャー大会）４試合のひとつ。
賞金総額１億５千万円（優勝賞金：３，０００万円）、名実ともに日本プロゴルフ界の頂点を決めるビッグトーナメントです。過去にはる尾崎将司（第３９大会/第４２大会/第５７大会/第５９大会/第６４大会）、青木功（第４１大会/第４９大会/第５４大会）、中嶋常幸（第４５大会/第５１大会/第５２大会）、倉本昌弘（第５０大会 第６０大会）が優勝、丸山茂樹（第６５大会）／尾崎直道（第６７大会）／片山晋呉（第７１大会 第７６大会）、石川遼（第８７大会）らも優勝しています。２０２３年第９０回大会は平田憲聖プロ、昨年、９１回大会は杉浦悠太プロ、そして９２回（２０２５年）大会では清水大成プロが優勝するなど若手が台頭しています。
【大会ロゴ】
戦後に復興を遂げた扇興運輸の象徴であった扇をモチーフに、物流事業、商事・貿易事業、ライフサポート事業、ビジネスサポート事業、プロダクト事業の５つの事業がひとつとなって、PGA CHAMPIONSHIPを支え、共に男子プロゴルフの未来への発展を蒲生ゴルフ倶楽部から広げていくという思いを表現しています。
本件に関するお問合わせ先
センコーグループホールディングス（株） 広報室
e-mail： kouhou@sknet.senko.co.jp 電話：06-6440-5156
公益社団法人日本プロゴルフ協会 広報担当：坂本
e-mail： sakamoto@pga.or.jp 電話：080−2240−5353
蒲生ゴルフ倶楽部
e-mail： gamogolf@mx.bw.dream.jp 電話：0748-52-4640
PGA日本プロゴルフ選手権センコーカップ準備室（センコー商事内） 担当：向井
e-mail： ya-mukai@sknet.senko.co.jp 電話：03-6862-7055
