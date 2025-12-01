【2031年に市場規模68億米ドル、CAGR 8.6％へ】世界のコンパニオンアニマル診断学市場レポート：成長要因・技術革新・地域動向を専門的に解説
世界のコンパニオンアニマル診断学市場は、2022年の32.4億米ドルから2031年には68億米ドルへと拡大する見通しであり、2023年～2031年の予測期間においてCAGR 8.6％という力強い成長が予測されています。高齢化が進むペット人口、疾患の早期発見に対する意識向上、そして先端診断技術の普及が市場拡大をけん引しており、獣医療分野全体の高度化とともに重要性が急速に増しています。特に犬猫などのコンパニオンアニマルにおける慢性疾患やライフスタイル疾患の増加が、診断サービス・診断機器・コンパニオンアニマル用試薬の需要を飛躍的に高めています。
この戦略レポートのサンプルダウンロードをリクエストする @ -https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/companion-animal-diagnostics-market
市場背景：ペットの家族化と高度医療の普及が市場成長を推進
ペットが「家族の一員」として扱われる家庭が世界的に増加し、飼い主がペットの健康管理に投資を惜しまない傾向が強まっています。このライフスタイルの変化により、早期診断や予防医療の重要性が認識され、より精密で迅速な診断サービスが求められるようになりました。
また、新型コロナウイルス感染拡大以降、在宅時間の増加に伴いペット飼育率が上昇。結果として、感染症、腫瘍、代謝異常などの疾患検査ニーズが拡大し、診断技術の高度化が急速に進行しました。免疫診断、分子診断、臨床生化学、尿検査など多様な検査法が臨床現場で活用され、疾患の早期発見・精密診断に向けた取り組みが加速しています。
技術革新：分子診断・免疫診断の進歩が市場の競争優位を決定
技術革新は本市場の成長を支える最大の要素の一つです。特に、PCRベースの分子診断技術、迅速検査キット、次世代免疫分析装置などの導入が進み、獣医療現場の生産性向上と診断精度の向上を実現しています。分子レベルの疾患判定が可能な診断技術は、腫瘍、感染症、遺伝性疾患など多様な領域で活用が進み、ペットの健康寿命の延伸に寄与しています。
近年は、AIを用いた診断アルゴリズムやクラウドベースのデータ解析サービスの導入も増加し、獣医の診断意思決定を支援するソリューションとして注目されています。これにより、診断の迅速化、遠隔診療体制の整備、データ統合による新たな治療戦略の構築が可能となり、業界全体のDX（デジタルトランスフォーメーション）が加速しています。
市場需要：慢性疾患の増加が診断学を不可欠な領域へと押し上げる
ペットの長寿化に伴い、腫瘍、糖尿病、腎疾患、心疾患などの慢性疾患が増加しています。これらの疾患は早期発見が治療効果に直結するため、定期的な診断が不可欠となり、市場の継続的な需要を支えています。近年はペット保険加入率の向上も需要拡大に大きく貢献し、特に欧州・北米市場では診断検査の利用が急増。保険適用範囲の拡大により、獣医療サービス全体へのアクセスが向上しています。
地域別動向：北米・欧州が市場を牽引、アジア太平洋が最も成長率の高い地域に
北米は高度なペット医療インフラと高いペット保険普及率により、引き続き市場を主導しています。欧州も動物福祉意識が高く、規制整備が進んでいることから堅調な成長を維持しています。一方、アジア太平洋地域はペット飼育人口の増加、都市化、獣医療施設の増加により、最も高い成長を示す地域として注目されています。中国や日本では高齢ペットの増加により、慢性疾患検査の需要が特に拡大しています。
この戦略レポートのサンプルダウンロードをリクエストする @ -https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/companion-animal-diagnostics-market
市場背景：ペットの家族化と高度医療の普及が市場成長を推進
ペットが「家族の一員」として扱われる家庭が世界的に増加し、飼い主がペットの健康管理に投資を惜しまない傾向が強まっています。このライフスタイルの変化により、早期診断や予防医療の重要性が認識され、より精密で迅速な診断サービスが求められるようになりました。
また、新型コロナウイルス感染拡大以降、在宅時間の増加に伴いペット飼育率が上昇。結果として、感染症、腫瘍、代謝異常などの疾患検査ニーズが拡大し、診断技術の高度化が急速に進行しました。免疫診断、分子診断、臨床生化学、尿検査など多様な検査法が臨床現場で活用され、疾患の早期発見・精密診断に向けた取り組みが加速しています。
技術革新：分子診断・免疫診断の進歩が市場の競争優位を決定
技術革新は本市場の成長を支える最大の要素の一つです。特に、PCRベースの分子診断技術、迅速検査キット、次世代免疫分析装置などの導入が進み、獣医療現場の生産性向上と診断精度の向上を実現しています。分子レベルの疾患判定が可能な診断技術は、腫瘍、感染症、遺伝性疾患など多様な領域で活用が進み、ペットの健康寿命の延伸に寄与しています。
近年は、AIを用いた診断アルゴリズムやクラウドベースのデータ解析サービスの導入も増加し、獣医の診断意思決定を支援するソリューションとして注目されています。これにより、診断の迅速化、遠隔診療体制の整備、データ統合による新たな治療戦略の構築が可能となり、業界全体のDX（デジタルトランスフォーメーション）が加速しています。
市場需要：慢性疾患の増加が診断学を不可欠な領域へと押し上げる
ペットの長寿化に伴い、腫瘍、糖尿病、腎疾患、心疾患などの慢性疾患が増加しています。これらの疾患は早期発見が治療効果に直結するため、定期的な診断が不可欠となり、市場の継続的な需要を支えています。近年はペット保険加入率の向上も需要拡大に大きく貢献し、特に欧州・北米市場では診断検査の利用が急増。保険適用範囲の拡大により、獣医療サービス全体へのアクセスが向上しています。
地域別動向：北米・欧州が市場を牽引、アジア太平洋が最も成長率の高い地域に
北米は高度なペット医療インフラと高いペット保険普及率により、引き続き市場を主導しています。欧州も動物福祉意識が高く、規制整備が進んでいることから堅調な成長を維持しています。一方、アジア太平洋地域はペット飼育人口の増加、都市化、獣医療施設の増加により、最も高い成長を示す地域として注目されています。中国や日本では高齢ペットの増加により、慢性疾患検査の需要が特に拡大しています。