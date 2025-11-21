石川玩具株式会社（本社：東京都墨田区、代表：中村 幸一）は、2025年10月より、シリコンを使用した新感覚ダーツゲーム「TOSSIT」を全国のバラエティショップ・玩具店および各社ECサイトにて販売開始いたします。

シリコンのみを使用したダーツ本体は、先端が吸盤になっており、平らな所であればどこでもくっつけることができます。

部屋の床やテーブル、窓などくっつく場所があればどこでもプレイ可能なため遊びの場所は無限大。

【URL】 https://www.ishikawa-toy.co.jp/service/products/





ブランド名





窓ガラスにもくっつく！





■通常のダーツでは不可能な“どこでもプレイ可能”の秘密はルールにある

TOSSITのルールで通常のダーツと明確に違う点は【的がない】ところです。正確にはその場その場でプレイヤーが的となる黒い色のダーツを投げて、ゲームがスタートします。

プレイヤーは先攻後攻を決め、自分の色のダーツを選びます。先攻のプレイヤーはジャックと呼ばれる黒い1本のダーツを投げ、そこの近くを狙って自分の色のダーツを投げます。

この黒いダーツを起点にゲームがスタートするところがダーツの矢以外の付属品を大きく減らしどこでもプレイ可能という点を実現しています。

交互に1投ずつ3本のダーツを投げ、最も黒いダーツ（ジャック）の近くに投げることができた3本に各1ポイントが入ります。上記のラウンドを繰り返し、先に13ポイントを先取した色のプレイヤーが勝利となります。

ルールはあくまで一例のため、自分なりのアレンジで時短ver.を作るのも自由自在！





遊び方





■別売りのシリコンボードを使えば砂浜や公園でも遊べる

ダーツの矢のみで遊ぶことができる点が売りのTOSSITですが別売りのシリコンボードを活用すればさらに遊びの場所は広がります。

シリコンボードは1枚入りのファミリーボードと2枚入りのパーティーボードの2種類。

どちらもボードに両面印刷がされており、それぞれポイントや的が描かれています。ソフトダーツに近い遊び方をしたい場合はボードがあるほうがおすすめです。

パーティーボードは2枚をくっつけることでさらに大きな盤面で遊ぶことができます。

ビアポンのような遊び方もできるので、大人の方でもお友達と盛り上がる事間違いなし！

（パーティーボードは遊び方の性質上、対象年齢を20才以上に設定しています。）





ボードを使えば公園でも遊べる！





■スターターパックは4種、大容量のファミリーパックも2種発売。遊びの幅を広げるシリコンボードも別売りで展開。





TOSSIT スターターパック





＜スターターパック＞

・TOSSITスターターパック レッド シアン

・TOSSITスターターパック ピンク ライトブルー

・TOSSITスターターパック パープル グリーン

・TOSSITスターターパック ブルー イエロー

PKGサイズ ： W129×H228×D47 (mm)

価格 ： 3,520円(税込)

セット内容： 各色3本+黒ダーツ1本 計7本入り





TOSSIT ファミリーパック





＜ファミリーパック＞

・TOSSIT ファミリーパック ピンク パープル ブルー イエロー

・TOSSIT ファミリーパック レッド シアン ブルー イエロー

PKGサイズ ： W400×H129×D47 (mm)

価格 ： 6,380円(税込)

セット内容： 各色3本+黒ダーツ1本 計13本入り





TOSSIT ファミリーボード





TOSSIT ファミリーボードデザイン





＜TOSSIT ファミリーボード＞

PKGサイズ ： W435×H96×D88 (mm)

価格 ： 7,700円(税込)

セット内容： シリコンボード1枚、ゴムバンド2本





TOSSIT パーティーボード





TOSSIT パーティーボードデザイン





＜TOSSIT パーティーボード＞

PKGサイズ ： W435×H110×D95 (mm)

価格 ： 9,680円(税込)

セット内容： シリコンボード2枚、ゴムバンド2本









■石川玩具株式会社について

石川玩具は1926年より、おもちゃ業界を事業ドメインとして多くの販売店様、メーカー様とお取引しています。全国にも営業所・物流拠点を持ち、様々なニーズに迅速に対応できる体制を整えています。

安心して遊ぶことのできる「おもちゃ」を届けることでお子様の幸せと成長に貢献する企業でありたいと願い、「誠実と努力」をもって、企業と業界の発展をますます進めるべく、新たなスローガンである「ワクワクを創造するおもちゃ業界の架け橋となる。」を掲げ、変革もいとわず挑戦し続けていきます。









【会社概要】

社名 ： 石川玩具株式会社

本社所在地： 東京都墨田区本所1-25-7

代表取締役： 中村 幸一

事業内容 ： 玩具卸売業／玩具の企画開発販売・輸出入

設立 ： 1926年

HP ： https://www.ishikawa-toy.co.jp/