世界的なサッカー・アイコンであるClarence Seedorf、Marcelo、Andrea Pirlo、Miralem Pjanić、Ricardo Kaká、そしてUFCヘビー級のCyril Ganeが、Baccarat Hotel & Residences Maldivesと共にドバイ・ウォッチ・ウィークに参加

ドバイ, アラブ首長国連邦, 2025年11月20日 /PRNewswire/ -- Baccarat Hotel & Residences Maldivesはドバイ・ウォッチ・ウィーク（Dubai Watch Week）で注目を集めました。サッカー界のアイコンであるClarence Seedorf、Marcelo、Andrea Pirlo、Miralem Pjanić、Ricardo Kaká、そしてUFCヘビー級のCyril Ganeが、ドバイ・モールのブルジュ・パークにある同ブランドの専用アクティベーション・スペースを訪れました。



地域屈指の高級イベントの公式パートナーとして、Baccarat Hotel & Residences Maldivesの特設ブースは、世界クラスのアスリートたちの到着により、紛れもない注目スポットとなり、大勢の観客を引き寄せ、モルディブのこの超高級開発プロジェクトに前例のない話題を巻き起こしました。こうした豪華な顔ぶれが集まったことで、スポーツ界の最高峰の卓越性と、高級不動産およびホスピタリティ市場におけるBaccarat Hotel & Residences Maldivesの地位との相乗効果が改めて明らかになりました。

Baccarat Hotel & Residencesブランドの愛好者と一般の消費者にとって、この活動は魅力的な地域とのつながりを強調するものでした。ドバイからわずか4時間の距離にあるBaccarat Hotel & Residences Maldivesは、プロフェッショナル、ファミリー、投資家の皆様に、近さと楽園の理想的な組み合わせ、つまりフランスの伝統とモルディブの完璧さが融合したインド洋で最も高級な滞在地で特別な住宅所有の機会を提供します。

MDC Developers CEO、Zayan Salih氏：「ドバイ・ウォッチ・ウィーク（Dubai Watch Week）の会場に伝説的な人々を迎えることができ光栄です。彼らの伝統、プロフェッショナリズム、そして世界的な影響力は、まさにBaccarat Hotel & Residences Maldivesを定義する価値観を反映しています。彼らの存在は威信と文化的重みをもたらし、私たちのブランドを特徴づける職人技と熟練の物語を豊かにしてくれます。」

Clarence Seedorf：「ドバイ・ウォッチ・ウィーク（Dubai Watch Week）でBaccarat Hotel & Residencesのブースを訪問できてうれしかったです。これは、素晴らしいビジョンを背景にした、実に独特なプロジェクトです。」

Baccarat Hotel & Residences Maldivesについて

南マーレ環礁に位置し、125エーカー以上にわたって連なる5つの島々に設けられたBaccarat Hotel & Residences Maldivesは、ヴェラナ国際空港からわずか40分で島ならではのラグジュアリー体験を新たな次元に引き上げます。この開発プロジェクトには、高級プライベート・アイランドを含む50棟のホテル・ヴィラと61棟のブランド・プライベート・レジデンスが含まれます。

インド洋初のBaccaratブランドのレジデンスとなるこのプロジェクトは、メゾンの250年を超える伝統と芸術性を受け継いでいます。1508 London、HKS、L'Observatoire International、Marcel Wandersなど世界的に有名なパートナーによってデザインされ、時代を超えた洗練さと現代的な職人技を体現しています。

Starwood Hotelsが運営するこのホテルは、ミシュランの星を獲得したシェフが率いる7つの専門レストラン、最先端のスパとウェルネス・センター、さまざまなスポーツおよびレジャー施設を備え、厳選された料理の卓越性と総合的な健康のライフスタイルを提供しています。美しく生きる芸術に対するBaccaratの変わらぬこだわりがあらゆる細部に反映されています。

