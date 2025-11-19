固定式消磁装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（定常磁場型消磁装置、交流磁場型消磁装置）・分析レポートを発表
2025年11月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「固定式消磁装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、固定式消磁装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の固定式消磁装置市場概要
本レポートによると、世界の固定式消磁装置市場規模は2024年に約1億2,100万米ドルと評価され、2031年には約1億6,800万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.8％です。産業機械や精密機器の高精度化が進む中で、金属部品から残留磁気を取り除くための固定式消磁装置の重要性が高まっています。品質維持と安全性向上を目的とした設備投資が増加しており、今後も安定した成長が見込まれます。
________________________________________
技術的背景と市場の役割
固定式消磁装置は、金属部品に残留する磁気を除去するための装置です。交流磁場を発生させ、対象物の磁化を段階的に減少させることで、非磁性状態に戻します。この装置は主に固定設置型であり、操作が容易で、大小さまざまな形状の金属に対応できる構造を持っています。高い効率性と信頼性を備え、保守コストも低いため、製造・検査工程における不可欠な機器として位置づけられています。電子部品、精密測定機器、医療機器など、磁気の影響を受けやすい製品の品質維持において重要な役割を果たしています。
________________________________________
政策および経済的影響分析
本レポートでは、米国の関税政策および各国の産業政策が市場構造に与える影響を分析しています。米国では製造装置の輸入関税や規制緩和の動きが見られ、設備投資の活性化につながっています。一方で、欧州連合やアジア諸国では産業の電動化・自動化を推進する政策が進み、磁気制御技術を利用する分野の拡大が進行中です。これにより、消磁装置の需要は製造拠点の多いアジア太平洋地域を中心に増加しています。また、サプライチェーンの安定性強化やエネルギー効率化への取り組みも、今後の市場発展に大きな影響を与える要素です。
________________________________________
市場構造と競争環境
世界の固定式消磁装置市場には複数の主要メーカーが存在し、製品性能や応用範囲に基づいて競争が行われています。代表的な企業には、Kanetec、Cestriom、Industrial Magnetics （IMI）、Walmag、Storch、Magnetool、Johnson & Allen、Maurer Magnetic、Braillon Magnetics、SELTERなどが挙げられます。これらの企業は、産業用途から研究開発向けまで幅広いニーズに応える製品ラインを展開しています。特にKanetecやMaurer Magneticは高性能で耐久性の高い製品を提供し、欧州およびアジア市場で強い存在感を示しています。一方、Industrial Magnetics （IMI）やWalmagは北米市場において生産性の高い産業向けモデルを主力としています。
________________________________________
市場区分別分析
タイプ別分類
市場は以下の2つのタイプに分類されます。
1. 定常磁場型消磁装置
2. 交流磁場型消磁装置
交流磁場型は、さまざまな製造ラインに対応できる柔軟性と安定した性能から市場で主流を占めています。定常磁場型は精密機器向けや特定工程での使用が多く、より限定的なニーズに応えています。
用途別分類
