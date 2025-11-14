再生可能エネルギー市場規模、シェア、成長予測およびメーカー（2025-2035）
再生可能エネルギーの世界市場規模は2024年に1,3998億米ドル。同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率17.1%で拡大し、2035年末には4,0683億米ドルを超える見込み。
再生可能エネルギー市場規模、シェア、成長ドライバー、セグメンテーション、メーカー、将来展望
市場概要
再生可能エネルギー市場は、炭素排出削減の必要性、エネルギー源の多様化、持続可能なエネルギーシステムへの移行という世界的要請によって急速に拡大しています。再生可能エネルギーとは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど、自然に再生可能なエネルギー源を利用した発電を指します。世界の脱炭素化の流れ、技術コストの低下、政府のインセンティブにより、産業、商業、住宅分野での採用が加速しています。
各国が 2050 年までのカーボンニュートラル達成を掲げる中、再生可能エネルギーはエネルギー転換政策の中心的存在となっています。太陽光発電（PV）、風力発電、水力発電への投資が増加し、輸送・暖房の電化が進むことで市場拡大が続いています。また、蓄電システムやスマートグリッドの統合が進み、再生可能エネルギーの安定性・信頼性が向上し、普及を後押ししています。
アジア太平洋、欧州、北米などでは、再生可能エネルギーが新規設備容量で化石燃料を上回っています。特に日本は、政府の「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」や洋上風力・太陽光インフラ強化の取り組みにより、アジアの再生可能エネルギー市場で重要な役割を果たしています。
市場規模とシェア
世界の再生可能エネルギー市場は過去 10 年で大幅に成長し、現在では世界経済で最も急成長している分野の一つです。太陽光と風力が市場の中心セグメントを形成し、水力発電はベースロード供給の中核として依然重要です。さらに、グリーン水素、地熱、バイオエネルギーなど新興分野への注目も高まっています。
日本では、福島以降のエネルギー改革により再生可能エネルギーの割合が増加しています。太陽光発電が市場を牽引しており、固定価格買取制度（FiT）や浮体式太陽光発電（フローティングソーラー）の技術革新によって成長が続いています。また、政府の入札制度や民間投資の増加により、洋上風力発電が次の大きな成長分野として注目されています。
世界的には、中国、インド、米国、EU 諸国が再エネ導入の先頭を走り、新規再生可能エネルギー設備の 3 分の 2 以上を占めています。
成長ドライバー
政府政策とインセンティブ：補助金、税制優遇、FiT が大規模再エネ投資を促進。
