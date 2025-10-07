こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
グラニフと「マスタードホテル下北沢」のコラボレーション第2弾、好評につき即日完売した宿泊プランの追加販売が決定！
グラニフで初登場のサウナグッズほか、コラボレーション商品も好評発売中！10月10日(金)より、宿泊プランの追加販売とホテル1Fでの期間限定ポップアップストアがスタート。
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）と下北沢のカルチャーホテル「MUSTARD™️ HOTEL SHIMOKITAZAWA（所在地：東京都世田谷区、以下マスタードホテル下北沢）」が実施中のスペシャルコラボレーション企画「SHADOW IN MUSTARD™️（シャドー イン マスタード）」について、2025年10月1日(水)より受付を開始したマスタードホテル下北沢での「BEAUTIFUL SHADOW ROOM（ビューティフルシャドールーム）」への宿泊予約が、一部プランで即日完売いたしました。これを受けて、10月10日(金)より追加の宿泊予約受付を開始いたします。
「SHADOW IN MUSTARD™️」は、2024年に15周年を迎えたグラニフの人気No.1オリジナルキャラクター「ビューティフルシャドー」のアニバーサリーイベントの一つとして実現した、マスタードホテル下北沢とのコラボレーション企画です。旅やホテルをテーマにしたコラボレーション商品の発売とともに、商品を同ホテルの客室内にあしらって世界観を表現した「BEAUTIFUL SHADOW ROOM」への宿泊プランを展開。準備していた宿泊数が、予約開始からわずか2日で完売するなど非常に大きな反響があり、再実施のリクエストを多数いただいておりました。
第2弾となる今回は、旅・ホテルに加えて「サウナ」がテーマのグッズもラインナップし、ホテルの「BEAUTIFUL SHADOW ROOM」への宿泊プランにも、客室バルコニーにてプライベートサウナをお楽しみいただける特別なプラン「Beautiful Shadow Premium Room with Sauna Plan」が登場。本プランはファンの皆様からの注目度が非常に高く、10月1日(水)の予約開始当日に即日完売となり、その他のプランについても、一部をのぞいてすべて完売となりました。
つきましては、より多くの皆様にビューティフルシャドーとのくつろぎのひとときをお楽しみいただきたく、10月10日(金)12:00より、ホテル公式サイトにて本プランほか全プランで追加宿泊予約の受付をスタートいたします。
宿泊記念の限定ギフトも含め、ユニークで遊び心あふれる「SHADOW IN MUSTARD™️」の魅力を、この機会にぜひたっぷりとお楽しみください。
なお、今回のコラボレーション商品については、グラニフ公式オンラインストア・国内一部店舗にて好評発売中のほか、2025年10月10日(金)～11月10日(月)の期間、マスタードホテル下北沢1Fでポップアップストアを開催し、販売いたします。
・マスタードホテル下北沢 公式宿泊予約サイト ご予約用URL
※完売プランの宿泊数追加は10月10日(金)12:00～となります
https://go-mustardhotel.reservation.jp/ja/hotels/mustardhotel-shimokitazawa/plans
SHADOW IN MUSTARD™（シャドー イン マスタード）
2024年に15周年を迎えたグラニフのオリジナルキャラクター「ビューティフルシャドー」のアニバーサリー企画のひとつとして、2024年9月に初実施した「マスタードホテル下北沢」とのコラボレーション。 テーマは「You Can Go Anywhere Be Anything（どこにだって行けるし、何にだってなれる）」。どんな時も楽しむ気持ちを忘れずに、自由気ままに過ごすイタズラ好きなビューティフルシャドーのグラフィックを、旅やホテル、そして2025年9月発売の第2弾はサウナもテーマに、さまざまなアイテムでお届けいたします。
第1弾に引き続き、サステナブル素材「NO WASTE PROJECT（ノー ウエイスト プロジェクト）」の商品を展開し、宿泊プランのリネンとしても使用するほか、「IKEUCHI ORAGANIC（イケウチ オーガニック）」「kontex（コンテックス）」「Rivers（リバーズ）」とのコラボレーション商品も登場。いずれもビューティフルシャドーのブラックからつづく無彩色のグラデーションや、ホテルのイメージカラー・マスタードを効かせたスタイリッシュなコレクションです。
・グラニフ公式オンラインストア SHADOW IN MUSTARD™ 特設LP
https://www.graniph.com/other/shadow-in-mustard
SHADOW IN MUSTARD™ 「BEAUTIFUL SHADOW ROOM」
ご宿泊期間：2025年11月1日(土)～2026年1月31日(土) 予定*
全3プラン、1泊1室31,000円～（宿泊記念ギフト付き）
非日常のホテルステイを、ビューティフルシャドーと一緒に。今回は、バルコニーでプライベートサウナ「IESAUNA IRORI（イエサウナ イロリ）」をお楽しみいただける特別な宿泊プランが登場。
旅のあともビューティフルシャドーとの時間が続くよう、全プランで宿泊記念のギフトをご用意しております。
宿泊プランの詳細は、SHADOW IN MUSTARD™特設LPまたはホテルの公式宿泊予約サイトにてご確認ください。
・グラニフ公式オンラインストア SHADOW IN MUSTARD™ 特設LP
https://www.graniph.com/other/shadow-in-mustard
・マスタードホテル下北沢 公式宿泊予約サイト ご予約用URL
https://go-mustardhotel.reservation.jp/ja/hotels/mustardhotel-shimokitazawa/plans
*本企画は、各プランの宿泊記念ギフトの数に限りがございます。ご予約が限定数に達し次第、期間中でも受付を終了いたしますので予めご了承ください。
※写真は主に「マスタードデラックス」客室での展開イメージです。客室タイプなどにより実施内容が異なります。
※各プランの宿泊料金は1泊1室（素泊まり）の参考料金となります。宿泊時期や朝食の有無、ホテル会員へのご登録やご予約のタイミングなどにより料金が異なりますので、ホテルの公式宿泊予約サイトにてご確認ください。
※各プランの記念ギフトの内容は変更になる場合がございます。
MUSTARD™ HOTEL SHIMOKITAZAWA（マスタードホテル 下北沢）
"ユニークで多彩な文化が混在するサブカルチャーの聖地、下北沢に新たなスパイスを"
MUSTARD™ HOTEL SHIMOKITAZAWAは、「宿泊する場」だけではなく、「街を楽しむための場」として、人と人、人と街、人と文化の有機的なリレーションを大切に、街のかくし味のような存在を目指します。
東京都世田谷区北沢3丁目9-19
https://mustardhotel.com/shimokitazawa/
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IP マーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IP の世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IP マーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア： https://www.graniph.com
店舗： 74店舗（国内73、海外1）※2025年10月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト： https://graniph.co.jp
公式Instagram： https://www.instagram.com/graniph_official
公式X(Twitter)： https://twitter.com/graniph_updates
NFT公式X(Twitter)： https://twitter.com/graniph_nft
公式Facebook： https://www.facebook.com/graphic.life.store.graniph/
LINEアカウント： https://line.me/R/ti/p/%40566yickw
■グラニフオリジナルキャラクター公式 X アカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当 : 三浦・多部田
Email: press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
