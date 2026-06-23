◆パ・リーグ 楽天８―４西武（２３日・山形市）

西武・茶野篤政外野手が２３日、現役ドラフトでオリックスから加入後１６試合目で初安打をマーク。「当たりは良くなかったけど、ヒットになったのは良かったかなと思うので、なんとか次につなげられるようにしたい」と意気込んだ。

「９番・右翼」で４月３０日・日本ハム戦（ベルーナＤ）以来の先発出場。２点を追う４回２死二塁の第２打席、相手先発・滝中の内角高め１３１キロスライダーを詰まりながらも打ち返した打球は、遊撃手の手前でバウンド。茶野は「なんとかセーフになろうと思って。気持ちが出ました」と快足を生かして一塁にヘッドスライディングを決めて内野安打をもぎ取った。

だが４点を追う８回先頭では空振り三振に倒れるなど、その後は快音が響かず。「バッティングと足でなんとかこの世界生きていきたいと思っているので、もっともっと頑張りたい」と悔しげに表情をゆがめ、さらなる成長を誓っていた。

茶野は２５年オフの現役ドラフトでオリックスから加入。今季は開幕こそ２軍で迎えたが、４月１８日に１軍に合流。代走の切り札としての途中出場が主で、打席は６打席目だった。