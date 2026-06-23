奈良市の会社役員宅から腕時計など計540万円相当を盗んだなどの疑いで20代～30代の男3人が逮捕されました。トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）とみられています。

窃盗と住居侵入の疑いで逮捕されたのは、大阪府守口市の建設業・森遼太容疑者（37）と、大阪府東大阪市の解体業・越野海里容疑者（24）、大阪市鶴見区の解体業・南尚吾容疑者（24）の3人です。

警察によりますと3人は去年11月の夜、奈良市の会社役員の男性宅に、2階の窓ガラスを割って侵入し、腕時計や洋服など時価計540万円相当を盗んだ疑いが持たれています。

3人は面識があるということですが、森容疑者は別の窃盗未遂事件でも逮捕・送検されたといい、その事件では、面識のない3人で実行したという形から、警察は匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」による事件とみて捜査しています。

森容疑者と南容疑者は黙秘、越野容疑者は「覚えていません」と話しているということです。警察は、森容疑者がリクルーターもしくは指示役ではないかとみてくわしく調べています。