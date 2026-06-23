決勝Tトーナメント１回戦で実現か!? 日韓戦ではない“アジア勢対決”【W杯】
北中米ワールドカップのグループステージ第２節も終盤を迎え、関心は早くも決勝トーナメントの組分けへと移りつつある。
６月21日時点で首位通過を確定させているのは、A組のメキシコ、D組のアメリカ、E組のドイツだ。一方、現時点の順位をそのまま決勝トーナメントに当てはめると、興味深い“アジア勢対決”が浮上する。
それがオーストラリア対イランである。
オーストラリアはグループDで１勝１敗の２位。対するイランはグループGで２試合を終えて２分の２位につけている。両チームがこのまま２位でグループステージを突破した場合、ラウンド32で激突することになる。
もちろん、実現はまだ確定していない。オーストラリアは６月25日にパラグアイと、イランは26日にエジプトと対戦する。最終節の結果次第では順位が入れ替わり、このカードが消滅する可能性もある。
果たしてオーストラリア対イランは実現するのか。両国の最終節の戦いぶりにも注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
６月21日時点で首位通過を確定させているのは、A組のメキシコ、D組のアメリカ、E組のドイツだ。一方、現時点の順位をそのまま決勝トーナメントに当てはめると、興味深い“アジア勢対決”が浮上する。
それがオーストラリア対イランである。
オーストラリアはグループDで１勝１敗の２位。対するイランはグループGで２試合を終えて２分の２位につけている。両チームがこのまま２位でグループステージを突破した場合、ラウンド32で激突することになる。
もちろん、実現はまだ確定していない。オーストラリアは６月25日にパラグアイと、イランは26日にエジプトと対戦する。最終節の結果次第では順位が入れ替わり、このカードが消滅する可能性もある。
果たしてオーストラリア対イランは実現するのか。両国の最終節の戦いぶりにも注目したい。
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