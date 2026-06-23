「ちょっと怒ってる？」本田圭佑に突っ込まれた21歳日本代表FWが反応「怒ってないです」「ずっとこんな顔なので」【W杯】
日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節でチュニジアと対戦。４−０の完勝を収めた。
この一戦の終了直後、あるシーンがちょっとした話題となった。
中継映像に、この試合で出番がなかった塩貝健人が抜かれると、その憮然としたような表情に、解説の本田圭佑が、「ちょっと怒ってるかな？ でもいいよ、それでいいよ、そういうもん」とツッコミを入れたのだ。
これがインターネット上などで話題となったなか、21歳のFWにも反響があったようだ。22日の取材で、「（メッセージなどが）なんか送られてきたけど、別にずっとこんな顔なので。そんなに怒ってないです」と話し、ニヤリと笑みを浮かべた。
そして、「別に怒るところがない」と強調した。
「そもそも４−０で勝っているし。（鈴木）唯人君だったり、後藤（啓介）、瀬古（歩夢）さんだったり、この前（オランダ戦）は出ていなくて、練習でもすごく良いコンディションだと思うし。みんな出場機会を得れているというのはすごく良いことだと思う。僕もこの前、オランダ戦を経験させてもらって、ピッチに出たからわかることもあると思うので。それはすごく良いことだなと」
もちろん多少なりとも悔しさはあったのだろうが、出番がなかったことへの怒りの感情はなかったようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
この一戦の終了直後、あるシーンがちょっとした話題となった。
中継映像に、この試合で出番がなかった塩貝健人が抜かれると、その憮然としたような表情に、解説の本田圭佑が、「ちょっと怒ってるかな？ でもいいよ、それでいいよ、そういうもん」とツッコミを入れたのだ。
そして、「別に怒るところがない」と強調した。
「そもそも４−０で勝っているし。（鈴木）唯人君だったり、後藤（啓介）、瀬古（歩夢）さんだったり、この前（オランダ戦）は出ていなくて、練習でもすごく良いコンディションだと思うし。みんな出場機会を得れているというのはすごく良いことだと思う。僕もこの前、オランダ戦を経験させてもらって、ピッチに出たからわかることもあると思うので。それはすごく良いことだなと」
もちろん多少なりとも悔しさはあったのだろうが、出番がなかったことへの怒りの感情はなかったようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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