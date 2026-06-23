23日午前9時、マリアナ諸島で、台風8号「ヒーゴス」が発生しました。今後は次第に北よりに進路を変えて、27日頃に伊豆諸島や小笠原諸島に接近する恐れがあります。また、「非常に強い」台風7号はこのあと北上を続けて、28日頃には関東などに近づく可能性が出てきました。ダブル台風の動きに警戒が必要です。

台風8号「ヒーゴス」発生 伊豆諸島や小笠原諸島に接近か

23日午前9時、マリアナ諸島で台風8号「ヒーゴス」が発生しました。中心気圧は1004hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。





台風7号は関東に近づく予想に

20日に発生した台風7号は、今日23日午前9時現在、「非常に強い」勢力でフィリピンの東を北上中です。この後、26日頃には沖縄に近づき、27日〜28日頃には西・東日本に接近する恐れがあります。最新の予報では関東に接近する可能性も出てきています。



西・東日本では台風の接近前から梅雨前線の活動が活発になるため、大雨になる所があるでしょう。大雨に対する備えは早めに済ませておきましょう。

台風の名前

台風8号の名称「ヒーゴス」は、アメリカが用意した名前で「いちじく」に由来しています。台風の名前は、「台風委員会」(日本含む14カ国等が加盟)で各加盟国などの提案した名前が、あらかじめ140用意されていて、発生順につけられます。準備された140を繰り返して使用(140番目の次は1番目に戻る)されますが、大きな災害をもたらした台風などがあると、加盟国からの要請によって、その名前を以後の台風では使用しないように別の名前に変更することがあります。