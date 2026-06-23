ME:I・TSUZUMI、実写版『モアナと伝説の海』モアナ役の日本版声優に決定 マウイ役は尾上松也が続投
ディズニー・アニメーションの名作を実写映画化した『モアナと伝説の海』（7月31日公開）の日本版声優発表スペシャルイベントが23日に行われ、ME:IのTSUZUMIがモアナ役、尾上松也がマウイ役の日本版声優を務めることが発表された。
【全身ショット】美脚スラリ…モアナの衣装で劇中歌を初披露したTSUZUMI
本作は、2017年公開のディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化したミュージカル・アドベンチャー。南の島モトゥヌイを舞台に、“海に選ばれた少女”モアナが、世界を救うため大海原へ旅立つ姿を描く。
実写版でキャサリン・ランガイアが演じる主人公・モアナ役の日本版声優をオーディションで勝ち取ったというTSUZUMI。最終オーディションと聞いていた会場で声優決定をサプライズで発表されたそう。
TSUZUMIは「ディズニー作品の中で『モアナと伝説の海』が一番好きな作品だったので、アニメーション版でME:Iがエンドソングに決定した時、すごくうれしかったんですけれど、その時私が活動を休止していて参加することができなかったんです。そのときはうれしい気持ちと悔しい気持ちで、感情がぐちゃぐちゃになってしまって、（当時その話を）マネージャーさんから聞いたときには号泣してしまった」と告白。
しかし「今回、絶対私もモアナと一緒にお仕事をしたいっていう気持ちが背中を押してくれて、今回オーディションに参加する勇気が出ました。そして私が選ばれて、本当に本当にうれしいですし、幸せです」と喜びを語った。
一方、アニメ版でも声優を務めたドウェイン・ジョンソンが実写でも続投する半神半人の英雄マウイ役には、アニメ版日本語声優も務めた尾上が続投。「実写化すると聞いたとき、マウイ役は誰にも譲りたくないと思っていたので、本当にうれしかったです。実写版ということで、アニメ版とはまた少し違った魅力を出せればいいなと思っていました」と意気込みを語った。
イベントでは、TSUZUMIが劇中歌「どこまでも 〜How Far I'll Go〜」を初披露。次期村長としての責任と海への憧れの間で揺れ動きながらも、心の声に耳を傾け冒険の海へ向かうモアナの心情を描いたこの楽曲を芯のある力強い歌声で歌い上げた。
さらに、アニメ版でモアナ役を務めた屋比久知奈からの激励コメント映像も到着。新たなモアナへとバトンが受け継がれた。
【全身ショット】美脚スラリ…モアナの衣装で劇中歌を初披露したTSUZUMI
本作は、2017年公開のディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化したミュージカル・アドベンチャー。南の島モトゥヌイを舞台に、“海に選ばれた少女”モアナが、世界を救うため大海原へ旅立つ姿を描く。
TSUZUMIは「ディズニー作品の中で『モアナと伝説の海』が一番好きな作品だったので、アニメーション版でME:Iがエンドソングに決定した時、すごくうれしかったんですけれど、その時私が活動を休止していて参加することができなかったんです。そのときはうれしい気持ちと悔しい気持ちで、感情がぐちゃぐちゃになってしまって、（当時その話を）マネージャーさんから聞いたときには号泣してしまった」と告白。
しかし「今回、絶対私もモアナと一緒にお仕事をしたいっていう気持ちが背中を押してくれて、今回オーディションに参加する勇気が出ました。そして私が選ばれて、本当に本当にうれしいですし、幸せです」と喜びを語った。
一方、アニメ版でも声優を務めたドウェイン・ジョンソンが実写でも続投する半神半人の英雄マウイ役には、アニメ版日本語声優も務めた尾上が続投。「実写化すると聞いたとき、マウイ役は誰にも譲りたくないと思っていたので、本当にうれしかったです。実写版ということで、アニメ版とはまた少し違った魅力を出せればいいなと思っていました」と意気込みを語った。
イベントでは、TSUZUMIが劇中歌「どこまでも 〜How Far I'll Go〜」を初披露。次期村長としての責任と海への憧れの間で揺れ動きながらも、心の声に耳を傾け冒険の海へ向かうモアナの心情を描いたこの楽曲を芯のある力強い歌声で歌い上げた。
さらに、アニメ版でモアナ役を務めた屋比久知奈からの激励コメント映像も到着。新たなモアナへとバトンが受け継がれた。