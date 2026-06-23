北中米ワールドカップ

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、25日（日本時間26日）にグループF最終戦のスウェーデン戦に臨む。W杯の日本版公式Xは、GK鈴木彩艶の変遷を公開。その変わりようがファンの話題を呼んでいる。

グループF初戦のオランダ戦では、開始早々に決定的なシーンでビッグセーブを見せ、日本に流れをもたらした鈴木。2戦目のチュニジア戦では、守備陣の奮闘もありセーブ機会はなかったが、23歳で出場する初めてのW杯で見事なプレーを披露している。

FIFAワールドカップの日本版公式Xは「U-17W杯から、A代表のW杯へ。鈴木彩艶が歩んできた世界への道」と記して、浦和ジュニアユース所属の15歳時に飛び級で出場した2017年のU-17W杯の際の写真と現在の写真を並べて公開した。

この比較には、X上のファンから驚きの声があがった。

「風格がすげぇな」

「首太くなったな」

「ビフォーアフターが凄すぎる」

「素敵に成長しましたね！」

「体デカくなったよなほんと」

日本は現在、1勝1分けの勝ち点4でグループ2位。スウェーデン戦で勝つか引き分ければ、自力でのグループリーグ突破となる。



（THE ANSWER編集部）