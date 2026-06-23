メッシがW杯得点数で単独トップに

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は22日（日本時間23日）、グループJ第2節がダラス・スタジアムで行われ、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシがオーストリア戦で2得点と躍動し、2-0勝利に貢献した。W杯通算で18得点とし、元ドイツ代表ミロスラフ・クローゼ（16得点）を抜いて単独トップに立った。元スウェーデン戦FWズラタン・イブラヒモビッチ氏は自虐的に偉業を称えた。

メッシは前半9分にまさかのPK失敗。それでも同38分にメディナのクロスをアルマダがスルーし、最後は後ろから走り込んできたメッシが左足を一閃。先制ゴールを決めた。試合終了間際にも追加点。W杯通算18得点とし、ドイツ代表ミロスラフ・クローゼ（16得点）を抜いて単独トップに立った。

38歳メッシの偉業にイブラヒモビッチ氏も思わず脱帽した。米スポーツ専門局「ESPN」のサッカー専門Xは「ズラタンですらメッシに畏敬の念を抱いている」と綴り、米FOXスポーツの中継中に語ったコメントを画像と共に紹介。「（メッシは）2試合で5ゴール。私はワールドカップ2大会でゼロゴールだ」と語ったことが記されている。

キャリア通算500得点以上を重ねたイブラヒモビッチ氏だが、2002年日韓大会、06年ドイツ大会に出場も、W杯では意外にも無得点。メッシの凄みが伝わる事実ともあって、X上には海外ファンからは「ズラタンを謙虚にさせられるのはメッシだけ」「メッシが凄すぎてズラタンですら謙虚にさせられる」「自虐しないといけないなんて（笑）」「彼が自分のエゴを捨てた唯一の瞬間（笑）」「待って、なんだって（笑）」との反応が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）