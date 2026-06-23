NY株式22日（NY時間15:07）（日本時間04:07）
ダウ平均　　　51632.65（+67.95　+0.13%）
ナスダック　　　26172.32（-345.61　-1.30%）
CME日経平均先物　73075（大証終比：+215　+0.29%）

欧州株式22日終値
英FT100　 10437.85（+74.58　+0.72%）
独DAX　 25139.69（+153.87　+0.62%）
仏CAC40　 8400.11（-21.03　-0.25%）

米国債利回り
2年債　 　4.234（+0.058）
10年債　 　4.509（+0.056）
30年債　 　4.947（+0.050）
期待インフレ率　 　2.244（-0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.952（-0.033）
英　国　　4.808（-0.034）
カナダ　　3.442（+0.045）
豪　州　　4.811（+0.000）
日　本　　2.669（+0.021）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝74.82（-1.78　-2.32%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4208.60（-37.30　-0.88%）

ビットコイン（ドル）
64258.45（+488.77　+0.77%）
（円建・参考値）
1037万8382円（+78941　+0.77%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ