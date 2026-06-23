ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は６７ドル高 シカゴ日経平均先物は７万３０７５円
NY株式22日（NY時間15:07）（日本時間04:07）
ダウ平均 51632.65（+67.95 +0.13%）
ナスダック 26172.32（-345.61 -1.30%）
CME日経平均先物 73075（大証終比：+215 +0.29%）
欧州株式22日終値
英FT100 10437.85（+74.58 +0.72%）
独DAX 25139.69（+153.87 +0.62%）
仏CAC40 8400.11（-21.03 -0.25%）
米国債利回り
2年債 4.234（+0.058）
10年債 4.509（+0.056）
30年債 4.947（+0.050）
期待インフレ率 2.244（-0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.952（-0.033）
英 国 4.808（-0.034）
カナダ 3.442（+0.045）
豪 州 4.811（+0.000）
日 本 2.669（+0.021）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝74.82（-1.78 -2.32%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4208.60（-37.30 -0.88%）
ビットコイン（ドル）
64258.45（+488.77 +0.77%）
（円建・参考値）
1037万8382円（+78941 +0.77%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51632.65（+67.95 +0.13%）
ナスダック 26172.32（-345.61 -1.30%）
CME日経平均先物 73075（大証終比：+215 +0.29%）
欧州株式22日終値
英FT100 10437.85（+74.58 +0.72%）
独DAX 25139.69（+153.87 +0.62%）
仏CAC40 8400.11（-21.03 -0.25%）
米国債利回り
2年債 4.234（+0.058）
10年債 4.509（+0.056）
30年債 4.947（+0.050）
期待インフレ率 2.244（-0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.952（-0.033）
英 国 4.808（-0.034）
カナダ 3.442（+0.045）
豪 州 4.811（+0.000）
日 本 2.669（+0.021）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝74.82（-1.78 -2.32%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4208.60（-37.30 -0.88%）
ビットコイン（ドル）
64258.45（+488.77 +0.77%）
（円建・参考値）
1037万8382円（+78941 +0.77%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ