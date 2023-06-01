日経225先物：23日2時＝310円高、7万3170円
23日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比310円高の7万3170円と急伸。日経平均株価の現物終値7万2353.96円に対しては816.04円高。出来高は9710枚となっている。
TOPIX先物期近は4130.5ポイントと前日比17.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は35.45ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 73170 +310 9710
日経225mini 73170 +310 169445
TOPIX先物 4130.5 +17.5 15542
JPX日経400先物 37510 +145 366
グロース指数先物 705 +2 266
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4130.5ポイントと前日比17.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は35.45ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 73170 +310 9710
日経225mini 73170 +310 169445
TOPIX先物 4130.5 +17.5 15542
JPX日経400先物 37510 +145 366
グロース指数先物 705 +2 266
東証REIT指数先物 売買不成立
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