　23日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比310円高の7万3170円と急伸。日経平均株価の現物終値7万2353.96円に対しては816.04円高。出来高は9710枚となっている。

　TOPIX先物期近は4130.5ポイントと前日比17.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は35.45ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 73170　　　　　+310　　　　9710
日経225mini 　　　　　　 73170　　　　　+310　　　169445
TOPIX先物 　　　　　　　4130.5　　　　 +17.5　　　 15542
JPX日経400先物　　　　　 37510　　　　　+145　　　　 366
グロース指数先物　　　　　 705　　　　　　+2　　　　 266
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース