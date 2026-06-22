新規設定ファンド一覧 6月第2週（6月15日～6月19日）
6月第2週（6月15日～6月19日）に新規設定されたファンドは以下の通り。
運用開始日
〇6月16日
フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）
運用会社：フィデリティ投信
ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２６－０６（限定追加型）（ますますグロタ２０２６－０６）
運用会社：ＨＳＢＣアセットマネジメント
楽天・日本株式インデックス・ファンド（楽天・日本株式）
運用会社：楽天投信投資顧問
〇6月18日
ＤＣ米国高配当＆自社株買いファンド（ＤＣ還元祭）
運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
株探ニュース
運用開始日
〇6月16日
フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）
運用会社：フィデリティ投信
ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２６－０６（限定追加型）（ますますグロタ２０２６－０６）
運用会社：ＨＳＢＣアセットマネジメント
楽天・日本株式インデックス・ファンド（楽天・日本株式）
運用会社：楽天投信投資顧問
〇6月18日
ＤＣ米国高配当＆自社株買いファンド（ＤＣ還元祭）
運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
株探ニュース