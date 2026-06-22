新規設定ファンド一覧 6月第2週（6月15日～6月19日） 新規設定ファンド一覧 6月第2週（6月15日～6月19日）

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6月第2週（6月15日～6月19日）に新規設定されたファンドは以下の通り。



運用開始日

〇6月16日

フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）

運用会社：フィデリティ投信



ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２６－０６（限定追加型）（ますますグロタ２０２６－０６）

運用会社：ＨＳＢＣアセットマネジメント



楽天・日本株式インデックス・ファンド（楽天・日本株式）

運用会社：楽天投信投資顧問



〇6月18日

ＤＣ米国高配当＆自社株買いファンド（ＤＣ還元祭）

運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント



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