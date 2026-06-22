投信・基準価額騰落率ランキング 6月第3週（6月15日～6月19日）
6月第3週の上昇率ランキングの1位と2位は日経半導体株指数（トータルリターン）の動きに連動する投資成果を目指して運用するインデックスファンドです。3位の「ＳＭＴ中国株式モメンタムファンド（トレンドランキング・中国株）」の主要投資対象は中国市場上場の株式です。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定しています。
下落率ランキング上位の2ファンド主な下落要因は分配金の支払いによるものです。「ニッセイＳＤＧｓジャパンセレクトファンド（年２回決算型）」は1800円、「米国小型バリュー株ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（アメリカン・エンジェル）」は1140円を期中に分配しています。
○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 +19.60％ ｅＭＡＸＩＳ日経半導体株インデックス
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
2位 +19.49％ 野村インデックスファンド・日経半導体株（Ｆｕｎｄｓ－ｉ日経半導体株）
運用会社:野村アセットマネジメント
3位 +18.80％ ＳＭＴ中国株式モメンタムファンド（トレンドランキング・中国株）
運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -9.02％ ニッセイＳＤＧｓジャパンセレクトファンド（年２回決算型）
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
2位 -8.43％ 米国小型バリュー株ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（アメリカン・エンジェル）
運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ
3位 -8.24％ ＵＢＳ原油先物ファンド
運用会社:ＵＢＳアセット・マネジメント
株探ニュース
下落率ランキング上位の2ファンド主な下落要因は分配金の支払いによるものです。「ニッセイＳＤＧｓジャパンセレクトファンド（年２回決算型）」は1800円、「米国小型バリュー株ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（アメリカン・エンジェル）」は1140円を期中に分配しています。
1位 +19.60％ ｅＭＡＸＩＳ日経半導体株インデックス
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
2位 +19.49％ 野村インデックスファンド・日経半導体株（Ｆｕｎｄｓ－ｉ日経半導体株）
運用会社:野村アセットマネジメント
3位 +18.80％ ＳＭＴ中国株式モメンタムファンド（トレンドランキング・中国株）
運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -9.02％ ニッセイＳＤＧｓジャパンセレクトファンド（年２回決算型）
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
2位 -8.43％ 米国小型バリュー株ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（アメリカン・エンジェル）
運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ
3位 -8.24％ ＵＢＳ原油先物ファンド
運用会社:ＵＢＳアセット・マネジメント
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