シイタケの肉詰めの作り方について、JA全農（全国農業協同組合連合会）広報部の公式Xアカウントが紹介しています。

【うまい！】これが、JA全農が紹介するシイタケの“絶品肉詰め”レシピです！

公式アカウントによると、シイタケの肉詰めの材料、作り方は次の通りです。

【材料】

・シイタケ6枚

・小麦粉大さじ1

・合いびき肉120グラム

・溶き卵2分の1個

・タマネギのみじん切り半玉

・パン粉大さじ2

・塩コショウ少々

・サラダ油大さじ1

・しょうゆ、砂糖、みりん、酒各大さじ1

【作り方】

（1）シイタケは軸を取り、かさの内側に小麦粉を振る。

（2）合いびき肉、卵、みじん切りしたタマネギ、パン粉、塩コショウをよく混ぜて詰め、肉の面から焼く。

（3）焼き目が付いたらふたをして蒸し焼きにし、最後にしょうゆ、砂糖、みりん、酒（各大さじ1）を絡めて完成。

なお、今回使わないシイタケの軸はバターじょうゆで炒めてもおいしいとのこと。

この情報について、SNS上では「ぜひ参考にさせていただきます」「軸は肉だねに入れちゃいますが、バターじょうゆもいいですね」といった声が上がっています。ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。