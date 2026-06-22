ピーマンならぬシイタケで！ JA全農が紹介する“絶品肉詰め”レシピに「ぜひ参考にさせていただきます」
シイタケの肉詰めの作り方について、JA全農（全国農業協同組合連合会）広報部の公式Xアカウントが紹介しています。
【うまい！】これが、JA全農が紹介するシイタケの“絶品肉詰め”レシピです！
公式アカウントによると、シイタケの肉詰めの材料、作り方は次の通りです。
【材料】
・シイタケ6枚
・小麦粉大さじ1
・合いびき肉120グラム
・溶き卵2分の1個
・タマネギのみじん切り半玉
・パン粉大さじ2
・塩コショウ少々
・サラダ油大さじ1
・しょうゆ、砂糖、みりん、酒各大さじ1
【作り方】
（1）シイタケは軸を取り、かさの内側に小麦粉を振る。
（2）合いびき肉、卵、みじん切りしたタマネギ、パン粉、塩コショウをよく混ぜて詰め、肉の面から焼く。
（3）焼き目が付いたらふたをして蒸し焼きにし、最後にしょうゆ、砂糖、みりん、酒（各大さじ1）を絡めて完成。
なお、今回使わないシイタケの軸はバターじょうゆで炒めてもおいしいとのこと。
この情報について、SNS上では「ぜひ参考にさせていただきます」「軸は肉だねに入れちゃいますが、バターじょうゆもいいですね」といった声が上がっています。ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。