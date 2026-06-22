阪神の高橋遥人投手が２１日のＤｅＮＡ戦で９回５安打１失点で完投。今季５度目の完投勝利で左腕では球団初の開幕９連勝を飾った。

今季は９勝、防御率１・０６、５完投、４完封などでリーグトップに立つが、高橋の安定感をより示す数字がある。

ＷＨＩＰ（１イニングあたりに許した走者を示す指標）で、１２球団トップの０・７０と突出した数字を残している。

ＷＨＩＰは「（与四球＋被安打）÷投球回」で求められる。数値が低いほど優秀で、投手としての安定感や制球力を示すため、ＭＬＢでは重視されている数字だ。

１・００を切れば超一流投手とされており、高橋の０・７０は異次元の数字だ。現時点では、村上頌樹（阪神）が２０２３年に記録した２リーグ分立後の歴代最高０・７４を上回っている。

さらに日本で圧倒的な成績を残し、メジャーへと羽ばたいた投手の数字も超えている。以下は主な投手の日本での最高ＷＨＩＰ。

大谷翔平（現ドジャース）…日本ハム在籍時２０１５年の０・９１

ダルビッシュ有（現パドレス）…日本ハム在籍時２００７年の０・８３

山本由伸（現ドジャース）…オリックス在籍時２０２１年０・８５

田中将大（現巨人）…楽天在籍時２０１１年に記録した０・８７

前田健太（現楽天）…広島在籍時２０１３年の０・９６

高橋の数字がいかに異次元ともいえる。まだシーズンは折り返し前の６６試合を終えたばかり。どこまで数字を伸ばすか注目だ。