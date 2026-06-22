162.28　エンベロープ1%上限（10日間）
161.56　現値
161.53　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
160.70　一目均衡表・転換線
160.67　10日移動平均
160.18　一目均衡表・基準線
160.15　21日移動平均
159.07　エンベロープ1%下限（10日間）
158.76　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
158.30　100日移動平均
157.88　一目均衡表・雲（上限）
157.47　一目均衡表・雲（下限）
156.18　200日移動平均

ドル高円安傾向が継続しており、ボリンジャーバンド2シグマ上限前後での推移となっている。