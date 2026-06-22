テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限付近での推移
162.28 エンベロープ1%上限（10日間）
161.56 現値
161.53 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.70 一目均衡表・転換線
160.67 10日移動平均
160.18 一目均衡表・基準線
160.15 21日移動平均
159.07 エンベロープ1%下限（10日間）
158.76 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
158.30 100日移動平均
157.88 一目均衡表・雲（上限）
157.47 一目均衡表・雲（下限）
156.18 200日移動平均
ドル高円安傾向が継続しており、ボリンジャーバンド2シグマ上限前後での推移となっている。
161.56 現値
161.53 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.70 一目均衡表・転換線
160.67 10日移動平均
160.18 一目均衡表・基準線
160.15 21日移動平均
159.07 エンベロープ1%下限（10日間）
158.76 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
158.30 100日移動平均
157.88 一目均衡表・雲（上限）
157.47 一目均衡表・雲（下限）
156.18 200日移動平均
ドル高円安傾向が継続しており、ボリンジャーバンド2シグマ上限前後での推移となっている。