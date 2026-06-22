テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限付近での推移 テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限付近での推移

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162.28 エンベロープ1%上限（10日間）

161.56 現値

161.53 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

160.70 一目均衡表・転換線

160.67 10日移動平均

160.18 一目均衡表・基準線

160.15 21日移動平均

159.07 エンベロープ1%下限（10日間）

158.76 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

158.30 100日移動平均

157.88 一目均衡表・雲（上限）

157.47 一目均衡表・雲（下限）

156.18 200日移動平均



ドル高円安傾向が継続しており、ボリンジャーバンド2シグマ上限前後での推移となっている。

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