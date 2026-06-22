オランダ戦から４人変更はなぜ？ 森保監督が明かしたチュニジア戦のスタメン選考【W杯】
［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ
オランダと２−２で引き分けた一戦から先発４人を変更して臨んだチュニジア戦。日本は攻守両面で相手を圧倒し、４−０の快勝を収めた。
中５日で迎えたグループリーグ第２戦とはいえ、オランダ戦で好パフォーマンスを見せたチームから４人を入れ替えたのは少なからず意外だった。カタール・ワールドカップではドイツ戦の勝利後に大幅なメンバー変更を行ったコスタリカ戦で敗れているだけに、その采配に注目が集まった。
ただ、森保一監督によれば、今回の選択は単純なターンオーバーではなかったという。
「チームの現況を見てベストなメンバーを選ばせていただきました。もしオランダに勝っていたら、カタール大会の経験（メンバーを大幅に入れ替えてコスタリカに敗戦）も踏まえて、ひょっとしたら代えなかったかもしれません。今回は怪我人が出たこともあって、そこはケース・バイ・ケースです」
さらに指揮官は、「ターンオーバーを必ずやるという意識を今大会は持ち合わせていません。自分の中で柔軟に決めた結果、今日のメンバーになったというわけです」と説明した。
過去の経験に引っ張られることなく、その時々のコンディションやチーム状況を踏まえて最善と判断した選択。その決断は、この日のピッチで見事に結果として表れた。
先発の顔ぶれが変わってもチームの強度はまったく落ちず、むしろ新たに起用された選手たち（伊東純也、冨安健洋、板倉滉、田中碧）が躍動。４得点無失点という内容は、日本が高い競争力と層の厚さを備えていることを改めて証明した。
森保監督の柔軟な判断と、それに応えた選手たち。チュニジア戦の快勝は、日本がグループリーグ突破へ大きく前進しただけでなく、この先の戦いに向けても大きな自信を得る一戦となった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
オランダと２−２で引き分けた一戦から先発４人を変更して臨んだチュニジア戦。日本は攻守両面で相手を圧倒し、４−０の快勝を収めた。
中５日で迎えたグループリーグ第２戦とはいえ、オランダ戦で好パフォーマンスを見せたチームから４人を入れ替えたのは少なからず意外だった。カタール・ワールドカップではドイツ戦の勝利後に大幅なメンバー変更を行ったコスタリカ戦で敗れているだけに、その采配に注目が集まった。
「チームの現況を見てベストなメンバーを選ばせていただきました。もしオランダに勝っていたら、カタール大会の経験（メンバーを大幅に入れ替えてコスタリカに敗戦）も踏まえて、ひょっとしたら代えなかったかもしれません。今回は怪我人が出たこともあって、そこはケース・バイ・ケースです」
さらに指揮官は、「ターンオーバーを必ずやるという意識を今大会は持ち合わせていません。自分の中で柔軟に決めた結果、今日のメンバーになったというわけです」と説明した。
過去の経験に引っ張られることなく、その時々のコンディションやチーム状況を踏まえて最善と判断した選択。その決断は、この日のピッチで見事に結果として表れた。
先発の顔ぶれが変わってもチームの強度はまったく落ちず、むしろ新たに起用された選手たち（伊東純也、冨安健洋、板倉滉、田中碧）が躍動。４得点無失点という内容は、日本が高い競争力と層の厚さを備えていることを改めて証明した。
森保監督の柔軟な判断と、それに応えた選手たち。チュニジア戦の快勝は、日本がグループリーグ突破へ大きく前進しただけでなく、この先の戦いに向けても大きな自信を得る一戦となった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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