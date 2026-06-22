22日13時現在の日経平均株価は前週末比1390.72円（1.95％）高の7万2640.78円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は807、値下がりは706、変わらずは42。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を222.25円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が201.13円、イビデン <4062>が157.55円、ＳＢＧ <9984>が126.31円、アドテスト <6857>が125.51円と続く。



マイナス寄与度は69.99円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＫＤＤＩ <9433>が28.36円、太陽誘電 <6976>が24.47円、トヨタ <7203>が5.11円、セブン＆アイ <3382>が5.08円と続いている。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、電気機器、銀行と続く。値下がり上位にはパルプ・紙、不動産、鉱業が並んでいる。



※13時0分13秒時点



株探ニュース