「今年の夏には遠出をしたいけれど、ホテル代も航空券も高くなっていて予算が心配・・」と悩んでいませんか？そんな旅行ファンの皆様に、今すぐチェックしてほしいビッグニュースです！

スカイマーク公式の航空券＋ホテルがセットになったダイナミックパッケージ『たす旅』（販売：スカイパックツアーズ）にて、なんと最大50,000円OFFとなる『Super夏得Time Sale』がスタートしました。20代のひとり旅から、シニア世代ののんびり旅まで、この夏をお得に楽しむためのセールの詳細とおすすめの活用法をご紹介します！

物価高の救世主！「航空券＋ホテル」セットがさらにお得に

最近の国内旅行は、ホテルの宿泊費高騰などが一段と進んでいますよね。少しでも費用を抑えて賢く旅をしたいときに心強いのが、自分の好きな便と宿を自由に組み合わせられる「ダイナミックパッケージ」です。

スカイマークのイメージ（画像：スカイパックツアーズ）

スカイマークの『たす旅』は、もともとお財布に優しい価格設定が魅力ですが、今回のタイムセールではそこからさらに強力な割引クーポンが適用されます。浮いた予算で現地の美味しいグルメを堪能したり、ホテルのグレードを少し上げて贅沢な滞在にしたりと、旅のクオリティをグッと高めることができますよ！

沖縄本島・国際通りイメージ （画像：スカイパックツアーズ）

【最大50,000円OFF】セールの期間と割引内容をチェック！

今回の『Super夏得Time Sale』の詳細は以下の通りです。先着順でクーポンが埋まってしまう可能性もあるため、早めのチェックがおすすめです。

・予約対象期間： 2026年6月18日（木）11:00 〜 7月2日（木）17:00

・旅行対象期間： 2026年6月19日（金）出発 〜 10月24日（土）帰着

・目玉の特典： 1グループの旅行代金（10万円超）に応じて、3,000円〜最大50,000円OFFのクーポンが利用可能！

・嬉しいポイント： 事前座席指定が無料なので、家族旅行やグループ旅でも安心です。

さらにこのプランのすごいところは、「出発前日の16:59まで予約可能」という点。「急に来週末の予定が空いたから、どこかへリフレッシュしに行こう！」といった、突発的なご褒美旅にもバッチリ対応してくれます。

涼を求めて「北の大地・北海道」へ行くも良し、青い海とリゾートを満喫するために「沖縄・宮古（下地島）」へ行くも良し、美食と文化が交差する街「神戸・関西」の旅も良し。まずは、お好きなところを探してください。

北海道・洞爺湖のイメージ （画像：スカイパックツアーズ）

今回の『Super夏得Time Sale』のクーポンは利用上限数が決まっているため、予定日程が確定していなくても、まずは一度サイトでシミュレーションしてみるのがおすすめです。詳細は、スカイパックツアーズのWebでご確認ください。

10月帰着分まで対象なので、真夏のビーチリゾートはもちろん、初秋の涼しい季節の観光まで長くカバーしてくれています。ぜひこの機会にお得な「たす旅」を使って、思い出に残る最高の国内旅行を計画してみてください。

（画像：スカイパックツアーズ）

鉄道チャンネル編集部

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