生後3日の赤ちゃんを覗き込む姉の気迫…お調子者の長女が見せた”前のめり“な愛情「守ってやっかんな」
赤ちゃんが寝ている新生児用ベッドを覗き込み、顔をピタッとくっつけてお鼻が潰れてしまっている女の子の写真がInstagramなどのSNSに投稿され、話題を呼んでいる。TAKUMIさん（＠moripiiya）が「こりゃ絶対いいお姉ちゃんになるわ」という言葉とともに投稿したこの写真には、4.1万件のいいねが集まった。ユーモアと愛情あふれる一枚について、投稿主のTAKUMIさんに話を聞いた。
【写真】二人を阻む新生児用ベッドから解き放たれ…ピタッと寄り添えるようになった家での姉弟
――赤ちゃんが生まれると分かった時や妊娠中、お姉ちゃんはどのような様子で過ごされていたのか教えてください。
「『ママのお腹に赤ちゃんがいるんだよ』ってお話を何回もしてましたが、最初の頃は多分あまりわかってなかったんです。お腹がでっかくなってきたら段々わかってきたのか、ママのお腹を撫でてあげたり『お姉ちゃんだよー！』とお腹に声を掛けてくれたりしてました」
――アクリルケースにお鼻がピタッとくっついてしまっているお写真は、いつ頃撮影されたのでしょうか。この姿に気づいた時のエピソードなど、当時の様子を詳しく教えてください。
「これは赤ちゃんが産まれて3日目の面会の時です。お姉ちゃんはこの写真の2日後が誕生日で3歳になりました！ママが寝転んでるベッドに座って覗き込んでたのですが、その反対側にいた僕がこの状態に気付き、面白かったのですぐ写真を撮りました。お姉ちゃんはとってもお調子者な性格なので、夫婦で爆笑してるからこの行動がウケてると思い、長い事このお鼻くっつけるのを『見てー！』と言いながらやってました。最初は真剣に見ててこの状態でしたが、最後の方は笑わせるためにやってたと思います(笑)」
――現在、ご自宅での2人の様子はいかがでしょうか？投稿にある通り、実際に「いいお姉ちゃん」ぶりを発揮しているなと感じる具体的なエピソードがあればぜひ教えてください。
「弟の事を好きでいてくれてるみたいで、自分から笑わせていますし、弟の方もお姉ちゃんが変な行動して笑わせようとしてる時が1番笑ってくれてます！毎日みんなお風呂が終わったら、夫婦が各自家の事をやったり寝る準備をしたりと、泣いててもほったらかしちゃう時が寝る前はあるんですが、『急に泣き止んだ』と思って見たらお姉ちゃんがガーゼ掛けてあげて、おしゃぶりをくわえさせてそれを押さえてくれてて、とても感動しました」
――2人のお子さんたちに、これからどんな関係の姉弟になってほしいですか？これからの成長への願いや楽しみにしていることをお聞かせください。
「今のまま仲良の良い姉弟でいてくれたら嬉しいです。自由にのびのび育ってほしいと思っていますが、感謝の気持ちを大切に出来る子達には育って欲しいですね！夫婦含め家族4人で仲が良く健康で楽しい家庭でいたいです！あとは気が早過ぎますが一緒にお酒飲めるのは夢ですかね」
――投稿には多くの反響が寄せられていますが、特に印象に残っているコメントがあれば教えてください。
「お褒めのコメントが多く、どれも嬉しかったですね。ここまでバズる経験をした事がなかったので嬉しかったです。『結婚式に流れるやつ』というようなコメントを頂いたんですが、それは印象に残ってるというか、絶対この写真は使ってほしいと思いましたね」
――赤ちゃんが生まれると分かった時や妊娠中、お姉ちゃんはどのような様子で過ごされていたのか教えてください。
「『ママのお腹に赤ちゃんがいるんだよ』ってお話を何回もしてましたが、最初の頃は多分あまりわかってなかったんです。お腹がでっかくなってきたら段々わかってきたのか、ママのお腹を撫でてあげたり『お姉ちゃんだよー！』とお腹に声を掛けてくれたりしてました」
――アクリルケースにお鼻がピタッとくっついてしまっているお写真は、いつ頃撮影されたのでしょうか。この姿に気づいた時のエピソードなど、当時の様子を詳しく教えてください。
「これは赤ちゃんが産まれて3日目の面会の時です。お姉ちゃんはこの写真の2日後が誕生日で3歳になりました！ママが寝転んでるベッドに座って覗き込んでたのですが、その反対側にいた僕がこの状態に気付き、面白かったのですぐ写真を撮りました。お姉ちゃんはとってもお調子者な性格なので、夫婦で爆笑してるからこの行動がウケてると思い、長い事このお鼻くっつけるのを『見てー！』と言いながらやってました。最初は真剣に見ててこの状態でしたが、最後の方は笑わせるためにやってたと思います(笑)」
――現在、ご自宅での2人の様子はいかがでしょうか？投稿にある通り、実際に「いいお姉ちゃん」ぶりを発揮しているなと感じる具体的なエピソードがあればぜひ教えてください。
「弟の事を好きでいてくれてるみたいで、自分から笑わせていますし、弟の方もお姉ちゃんが変な行動して笑わせようとしてる時が1番笑ってくれてます！毎日みんなお風呂が終わったら、夫婦が各自家の事をやったり寝る準備をしたりと、泣いててもほったらかしちゃう時が寝る前はあるんですが、『急に泣き止んだ』と思って見たらお姉ちゃんがガーゼ掛けてあげて、おしゃぶりをくわえさせてそれを押さえてくれてて、とても感動しました」
――2人のお子さんたちに、これからどんな関係の姉弟になってほしいですか？これからの成長への願いや楽しみにしていることをお聞かせください。
「今のまま仲良の良い姉弟でいてくれたら嬉しいです。自由にのびのび育ってほしいと思っていますが、感謝の気持ちを大切に出来る子達には育って欲しいですね！夫婦含め家族4人で仲が良く健康で楽しい家庭でいたいです！あとは気が早過ぎますが一緒にお酒飲めるのは夢ですかね」
――投稿には多くの反響が寄せられていますが、特に印象に残っているコメントがあれば教えてください。
「お褒めのコメントが多く、どれも嬉しかったですね。ここまでバズる経験をした事がなかったので嬉しかったです。『結婚式に流れるやつ』というようなコメントを頂いたんですが、それは印象に残ってるというか、絶対この写真は使ってほしいと思いましたね」