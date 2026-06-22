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6月22日（月）の「なるみ・岡村の過ぎるTV」は…

“イケオジ”になりたい岡村のため、関西屈指のおしゃれタウンとして有名な大阪の「中崎町」を徹底解剖！

話題の最先端ショップがずらりと並ぶそのすぐそばに、ノスタルジックな街並みが残る中崎町。20年ほど前から長屋や古民家をリノベーションしたお店が続々オープンしたことで、レトロな趣と最新トレンドが融合した唯一無二の街に進化したという。

そんな中崎町で今、爆発的に増えているのが、カフェ。 さらに中崎町を語るうえで欠かせないのが古着。古着屋は100店舗以上がひしめく超激戦区となっている。

人と被らない自分だけのセンスを発揮できるのが古着の魅力。そして、超激戦区・中崎町でもおしゃれっ子たちから絶大な支持を集めるスポットが、“古着の聖地”と呼ばれる「サクラビル」。そこで、大の古着好きだというオーサカクレオパトラ・りえちゃんと爛々・萌々が、サクラビルを潜入調査！

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一見古いアパートのようで入りにくい雰囲気のビルだが、中に入ってみると、りえちゃんも「めっちゃかわいいやん！」と古着だらけの空間に大興奮！ ３階建てのビルには13もの古着屋が入居し、まさに“ダンジョン”の様相だ。

最初に入ったお店では、ミリタリー系の古着が人気だそう。りえちゃんはチェコ軍のものだという赤いベストを試着するが、その着心地は…？ また萌々は、大量の服の中から一瞬で好みのものを掘り出す“ディグ”の極意を紹介。これをすれば、誰でも一目置かれる上級者に見えるかも！？

そんな中、２人はお店で発見したヴィンテージＴシャツを気に入るが…その驚愕のお値段にりえちゃんは大混乱！

さらに、萌々がサクラビルで必ず立ち寄るというお店を訪ね、岡村に似合う古着を本気で探す！

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スタジオには、VTRに登場した萌々行きつけの古着屋さん店長がセレクトした数々の古着を用意。岡村は、ハンガーラックに並ぶ古着を“ディグる”ことに。さらに、店長おすすめのトレンドアイテムを次々と試着していく。するとついに、岡村にピッタリな１枚が！ 岡村は「出会いや…」と心を奪われる。一期一会の出会いが魅力の古着、岡村はついにお買い上げするのか！？

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さらに「イケ崎町コレクション」と題して、街ゆくおしゃれな人々に聞き込みをし、中崎町のイケてるスポットを紹介してもらう。その様子をお馴染みDJハマーこと、テンダラー・浜本広晃がナビゲート。電子タバコ屋で働くお兄さんや、120年以上地元で続く銭湯の女将、食品の卸業者をしているという高身長“イケオジ”ら、中崎町をよく知る人たちが登場。それぞれがとっておきのイケてるグルメスポットへ案内する！

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なるみ・岡村隆史MCの「なるみ・岡村の過ぎるTV」（ABCテレビ）は６月22日(月)よる11時10分から放送。TVerでも無料配信。



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