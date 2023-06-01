一ノ瀬瑠菜、19歳圧巻の“フレッシュボディ”
■名門ミスコン「ミスマガジン2023」出身
名門ミスコン「ミスマガジン2023」で『読者特別賞』を受賞した一ノ瀬瑠菜（19）が、22日発売の『週刊プレイボーイ』27号（集英社）の表紙&巻頭グラビア&DVDに登場する。
【別カット】まるで“おとぎ話のヒロイン” スラリ太ももがセクシーな一ノ瀬瑠菜
2007年2月26日生まれ 埼玉県出身の一ノ瀬は、「ミスマガジン2023」読者特別賞受賞。最近では、YouTubeドラマ『東京彼女』「学歴差別」編に出演するなど、多岐にわたる活躍中。
T163・B83・W56・H84の圧巻のナイスバデイを見せている。
！
そのほか、同号には山岡雅弥、三田悠貴、葉月つばさ、古川杏、穂波あみが登場する。
名門ミスコン「ミスマガジン2023」で『読者特別賞』を受賞した一ノ瀬瑠菜（19）が、22日発売の『週刊プレイボーイ』27号（集英社）の表紙&巻頭グラビア&DVDに登場する。
【別カット】まるで“おとぎ話のヒロイン” スラリ太ももがセクシーな一ノ瀬瑠菜
2007年2月26日生まれ 埼玉県出身の一ノ瀬は、「ミスマガジン2023」読者特別賞受賞。最近では、YouTubeドラマ『東京彼女』「学歴差別」編に出演するなど、多岐にわたる活躍中。
T163・B83・W56・H84の圧巻のナイスバデイを見せている。
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そのほか、同号には山岡雅弥、三田悠貴、葉月つばさ、古川杏、穂波あみが登場する。