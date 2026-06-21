指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」が２０、２１日の両日、東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立代々木競技場）でグループ史上最大動員数となるスタジアムライブ「Ｂｅｙｏｎｄ“ＫＹＵＮ”♡」を開催し、完売の計１３万２千人を動員した。

大ヒット曲「とくべチュ、して」で勢いよく開幕すると、場内は一気に熱狂。イコラブは京都橘高等学校吹奏楽部とのコラボで「ラブソングに襲われる」など、生バンドをバックに「絶対アイドル辞めないで」などをパフォーマンスした。

ムービングステージや噴水、花火など会場のスケールを生かしたド迫力の演出でも魅了。アンコールではメンバーがサッカー日本代表のユニホーム着用で登場すると「ラブソングに襲われる」を再び披露し、日本代表にエールを送った。

また、９周年コンサートを１０月１５、１６日にＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯで開催すること、念願の東京・東京ドーム単独コンサートを来年１月１９、２０日に開催することを発表。東京ドームはかねて目標として掲げていた夢舞台で、発表の瞬間に会場は割れんばかりの歓声で包まれた。