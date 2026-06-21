2014年のNHK大河ドラマ「軍師官兵衛」の主演を務めた俳優の岡田准一（45）が21日、自身のSNSを更新。この日放送の大河「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）第24話のサブタイトルが「軍師官兵衛！」とあり「なんかうれしい。明日（22日）からはNetflixで『軍師官兵衛』（の配信）。凄いな〜。時代の変化。干支が一回り経ちました。大切な作品、是非見てくださいね」と感慨を明かした。

また、戦国武将・荒木村重を主人公にした映画「黒牢城」（監督黒沢清）が今月19日に公開。摂津・有岡城に幽閉された天才軍師・黒田官兵衛を描くこの日の「豊臣兄弟！」と内容がリンク。SNS上で反響を呼んだ。

「豊臣兄弟！」は俳優の仲野太賀が主演を務め、NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

「黒牢城」は織田信長に反旗を翻した村重を中心に描く小説家・米澤穂信氏の同名傑作ミステリー（21年刊行）が原作。次々に起こる怪事件の謎を解き明かそうと、村重と官兵衛が手を組む。俳優の本木雅弘が主演を務め、黒沢組に初参加した。

俳優の菅田将暉が「豊臣兄弟！」「黒牢城」両方に出演。しかも大河で稀代の軍師・竹中半兵衛役、映画で官兵衛役と“両兵衛”を演じ分けたことが話題を集めている。「豊臣兄弟！」の“半兵衛退場”が今月14日（第23話）と絶妙なタイミングだが、「黒牢城」の公開日が「6・19」に決まったのは偶然という。