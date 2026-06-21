timelesz菊池風磨、休養中の様子を告白「7〜8キロ痩せました」 活動再開後初、40日ぶりに「よにのちゃんねる」出演

timelesz菊池風磨、休養中の様子を告白「7〜8キロ痩せました」 活動再開後初、40日ぶりに「よにのちゃんねる」出演