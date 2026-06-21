timelesz菊池風磨、休養中の様子を告白「7〜8キロ痩せました」 活動再開後初、40日ぶりに「よにのちゃんねる」出演
ファンによる菊池の回復を祈る絵馬に感激する場面も
8人組グループ・timeleszの菊池風磨が、21日公開のYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」の動画に出演。喉の不調により一時活動を休止していた菊池が活動を再開してから初、約40日ぶりの登場で、休養中の様子を明かした。
【動画】「よにのちゃんねる」久々の登場で休養中の様子を告白明かした菊池風磨（18:06〜）
今回の動画では、復帰した菊池の喉をいたわるため、二宮和也、山田涼介（Hey! Say! JUMP）とともに喉によいとされる神社を参拝。境内には菊池のファンによる回復を祈る絵馬が多く並び、感激する一幕もあった。
次なる場所への移動に菊池が運転を担いながら3人でトークする中で、二宮に「痩せた？痩せたよね？」と聞かれ、菊池は「痩せました。7〜8キロ行きましたよ」と告白。休養中の様子について「喉通せなくて、栄養は点滴でという時期もちょっとあって。（慣れてきたら）流動食的な」と明かした。
また「唐揚げとか辛いものが食べられなかった」としつつ、今は「もうバックバクで」と好きなように食事ができていると語った。
菊池は、4月22日に喉の不調により一定期間活動を休止。今月1日に医師の判断、指導のもと活動再開することを発表していた。
8人組グループ・timeleszの菊池風磨が、21日公開のYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」の動画に出演。喉の不調により一時活動を休止していた菊池が活動を再開してから初、約40日ぶりの登場で、休養中の様子を明かした。
【動画】「よにのちゃんねる」久々の登場で休養中の様子を告白明かした菊池風磨（18:06〜）
今回の動画では、復帰した菊池の喉をいたわるため、二宮和也、山田涼介（Hey! Say! JUMP）とともに喉によいとされる神社を参拝。境内には菊池のファンによる回復を祈る絵馬が多く並び、感激する一幕もあった。
また「唐揚げとか辛いものが食べられなかった」としつつ、今は「もうバックバクで」と好きなように食事ができていると語った。
菊池は、4月22日に喉の不調により一定期間活動を休止。今月1日に医師の判断、指導のもと活動再開することを発表していた。